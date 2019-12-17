Asgari ücret için kritik rakam paylaşıldı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile TÜİK temsilcileri tarafından asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarı paylaşıldı.

ASGARİ ücret görüşmelerinde Türkiye İstatistik Kurumu, bir işçinin ihtiyaç duyacağı aylık ortalama harcama tutarını belirledi ve rakamı komisyona iletti. Komisyona iletilen rakam, ağır işler için 2 bin 331 TL oldu. Orta işler içinse 2 bin 86 TL olarak bildirildi.