Milyonların gözü 2022 asgari ücret zammına çevrilmiş durumda. Asgari ücret zammı yapılırken, yıl sonu enflasyon rakamlarının baz alınması bekleniyor. Diğer yandan Bakan Bilgin yaptığı açıklamasında görüşmelerin hızlı bir şekilde neticelendirileceğini belirtmişti. Peki, asgari ücret zammı 2022'de yüzde kaç olacak? Zam ne zaman belli olacak? Memur maaşı etkilenecek mi? İşte ayrıntılar…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Aralık Pazartesi günü Katar ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücret konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bakanımız heyeti ile birlikte gerek işçi gerek işveren tarafı ile görüşmeleri yapacaklar. Görüşmeler sonrası bir yere varacaklar. Dönünce tarafların teklifleri nedir, ne konuştular göreceğiz. Daha önce de söylediğim gibi biz işçimizi zora sokmayacağız. En uygununu, en idealini gerek brütü gerek net masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Bu nihai karar ile birlikte de sadece işçi kesiminin değil, işverenin de memnun olması lazım. Hep söylüyoruz, istihdam, ihracat, büyüme, yatırım... İşçinin emeğine, işverenin yatırım gücüne ihtiyacımız var. İki gücün ayakta durmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece bu yıl alınacak karar değil, önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak karar da var. Bunu düşünerek karar vereceğiz.” dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2022'DE YÜZDE KAÇ OLACAK?

Asgari ücret zammı için 2021 yıl sonu enflasyonunun netleşmesi gerekiyor. Zira önceki yıllarda asgari ücrete genellikle enflasyonun üzerinde bir oranda zam yapılıyor.

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini göz önüne alındığında yaklaşık bir rakam elde ediliyor. TCMB 2021 yıl sonu enflasyonunun yüzde 18,4 olacağı yönünde bir tahminde bulunuyor aynı zamanda 2022 enflasyonu tahmini ise yüzde 11,8 oranında. Bu rakamlar üzerinden konuşulduğunda asgari ücretin enflasyon karşısında erimemesi için yüzde 20 ila 30 arasında bir zam yapılacağı tahmin ediliyor. Ancak yapılan tahminlerin büyük bölümü ise 2022 asgari ücret zammının yüzde 30 olacağı yönünde…

Eğer tahminler doğru çıkarsa asgari ücret, yüzde 30 oranında zam ile brüt 4.650 TL, net 3.673 TL olacak. Asgari ücretin işveren maliyeti ise 5.463 TL’yi bulacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret görüşmeleri 1 Aralık Çarşamba günü başladı. İkinci görüşme 7 Aralık Salı, üçüncü görüşme ise 9 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek. 2022 asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağına ilişkin net bir tarih belirtilmedi. Ancak Bakan Bilgin, yıl sonuna kalmadan açıklamayı planladıklarını belirtti.

MEMUR MAAŞI ETKİLENECEK Mİ?

Asgari ücret, enflasyon oranları ile ilişkili bir şekilde belirleniyor. Memur maaşına ise toplu sözleşme kararına göre yıl sonunda yüzde 5 zammın yanı sıra enflasyonun yüzde 3’ü geçmesi durumunda enflasyon farkı kadar bir zam daha verilecek.