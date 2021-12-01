Asgari ücrete zam! Canlı yayında rakam verdi: 1200 lira…

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberleri… Milyonların gözü yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılında asgari ücrete yapılacak zammı belirlemek üzere çalışmalarına bugün başlayacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sefer Şener, "Yeniden değerleme oranında zam yapılırsa bin lira ile bin 200 lira arasında bir net artış olur." dedi.





35 milyonu ilgilendiren asgari ücrette pazarlıklar bugün başlıyor. İşçi ve işveren tarafı, konuyu Milliyet'e değerlendirdi. Türk-İş Başkanı Atalay, “Yüzde 36'nın altını konuşmayız” dedi. TİSK Başkanı Akkol ise, “Yüzde 20'nin üzerinde dengeli rakam belirlenmeli” görüşünü açıkladı.

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'BİN LİRA İLE 1200 LİRA ARASINDA NET ARTIŞ'

Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullandı: Yeniden değerleme oranında biz zam yapılırsa ve vergilerde herhangi bir değişiklik yapılmazsa asgari ücrette bin lira ile bin 200 lira arasında bir net artış olur.

Özellikle vergiler tarafında belli desteklerin verileceği söyleniyor. Hükümet nasıl akaryakıtta bu desteği sağladıysa asgari ücret konusunda da net bir desteği olacaktır. Bu destek iki kısma dönük olur. Biri brüt ücrette diğeri ise işveren tarafında olur. Bu durumda da devletin burada 700- 800 liradan vazgeçmesi demek. Bu anlaşma kısa sürede yapılacak. Her iki tarafında beklentisi karşılayacak şekilde olacak.

İŞVERENE MALİYET 5 BİN 800 LİRA

Türk-İş'in talep ettiği gibi bir yüzde 36'lık bir zam demek işveren için 5800 liralık bir maliyet demek. İşveren üzerine yük bindiğinde hem maliyete hem de istihdama yansır. Burada herkesin gözü kulağı devletten gelecek haberde.

2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında yapılacak

İŞÇİLER NE İSTİYOR?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yeni asgari ücret konusunda ortak yazılı açıklama yaptı.

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, "insan onuruna yakışır" bir düzeyde asgari ücret belirlenebilmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarında temel alınması gereken ilkeleri sıraladı.

İŞVEREN TARAFI NE DİYOR?

İşverenler ücretler üzerindeki vergilerin azaltılmasını istedi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak düşürülmesinin çalışan ve işverenler üzerindeki baskıyı azaltacak tek formül olduğunu bildirdi.