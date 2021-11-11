Asgari ücretle ilgili 4 öneri! Vergi ve maaş...

Gelecek yılın asgari ücretini belirleyecek görüşmeler aralık ayında başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili hazırlıklarını yaparken, işçi ve işveren kesiminden de öneriler gelmeye başladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) ‘asgari ücret zammının, yıl sonu enflasyon oranının üzerinde olması’ yönündeki açıklamasının ardından dün de İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç’ten çalışan ücretlerine yönelik 4 öneri geldi.

1-DEVLET DE ÜSTLENMELİ

Enflasyonun üzerinde makul düzeyde bir asgari ücret zammından yana olduklarını belirten Avdagiç, ilk önerilerini şöyle ifade etti:

“Asgari ücrete enflasyon oranında yapılacak zammı işverenin karşılamasını, enflasyonun üzerindeki kısmın ise asgari ücret üzerindeki vergi yükleri azaltılarak devlet tarafından karşılanmasını makul bir çözüm olarak görüyoruz. İşveren olarak hem çalışanımızın refahının zedelenmemesi hem de iç piyasadaki alım gücünün korunması önemli.”

2-PRİM DESTEĞİ ARTIRILMALI

İkinci önerilerinin asgari ücret prim desteği ile ilgili olduğunu belirten Avdagiç, “2016 yılında 100 lira olarak başlayan ve bu yıl 75 lira olarak uygulanan asgari ücret prim desteği, günümüz şartlarına göre yeniden belirlenmeli. Bu teşvikin sadece asgari ücretliye değil, tüm çalışanlara uygulanmasını öneriyoruz” dedi.

Avdagiç, üçüncü önerilerini de net ücretin belirlenmesine dönük diğer kriterlerin günün şartlarına ve enflasyon koşullarına göre yeniden ele alınması olarak söyledi.

3-VERGİDEN MUAF İSTİSNALAR

Avdagiç, şöyle devam etti:

“Gelir Vergisi dilimleri belirlenirken asgari ücrete yapılan zammın altında oranlar kullanılıyor. Keza Gelir Vergisi’nden muaf yemek bedeli istisnası da başta günlük asgari ücretin yaklaşık yüzde 60’ına tekabül ederken, yıllar içinde bu oran yüzde 21’e kadar indi. Bu kalemler yıldan yıla cari şartlara uygun şekilde revize edilmeli. Yemek bedeli istisnasında günlük asgari ücretin yüzde 50’sine tekabül edecek düzeyde artışa gidilmeli.”

4-TAVAN TUTAR MALİYETİ

Avdagiç, dördüncü önerileriyle ilgili de şunları söyledi:

“Sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırı, halihazırda brüt asgari ücretin 7.5 katı olacak şekilde belirleniyor. Dolayısıyla asgari ücrette enflasyon üzerinde yapılan her artış, aynı zamanda işverene tavan ücrette de ilave prim maliyeti getiriyor. Bu tavan tutarının yıllık enflasyon oranı ölçüsünde artırılması işveren adına hakkaniyetli bir tutum olacaktır.”