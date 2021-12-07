Asgari ücrette ikinci toplantı başladı!

Asgari ücrette ikinci tur görüşmeler başladı. Asgari ücret komisyonu Türk- İş'in ev sahipliğinde bir araya geldi. İşçi ve işveren tarafı taleplerini iletecek.

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Pasaporta pula açıklanan rakam var bu 36.6’dır. TÜİK temsilcileri enflasyon yüzde 21’dir diyor. İnsanlar geçinebilmek için büyük mücadele veriyorlar. Son iki ayda temel gıda maddelerine gelen zamlar ortadadır. 35-40’ın üzerinde rakamlar var önümde. Gücünüzün yettiği kadar bunları değerlendireceğinizi biliyorum.

Bakan beyle bir daha konuştum ve öyle çıktım buraya. Memurlarla ilgili bir konu var biz de memurlar da enflasyon üzerinde bir zam olduğunda devlet bize veriyor. Ben bakan beye ifade ettim. Enflasyonun üzerinde kümülatif değerlendirmeyi düşünüyorlar. Onun için ben bu kurulun dışında bakan bey gidecek konuşacak. Ben olaya TİSK’in ve işverenlerin nasıl baktığını biliyorum. Bu ücret düşük bir ücrettir.









"BİR RAKAM GELSİN DE BU İŞİ BAĞLAYALIM"

Ortaklaşa hükümet işçi işveren beraber imzalayalım bizim beklentimizin altında kalacak bir rakam olursa buna katılmayacağını bakan beye de söyledim. Sayın Cumhurbaşkanımıza da ilettiler arzumuz bir an evvel önümüze bir rakam gelsin de bu işi bağlayalım. Arzu ettiğimiz rakam gelmezse hemen bağlamanın da bir anlamı yoktur. Siyasilerin açıklamalarına bakıyorum. Toplumun tüm kesimleri bu fikri beyan ediyor. Bir araştırma var araştırma yapan tarafta biziz. Ben her seferinde yolda gelirken Gerede’de pompacı ile konuştum ve onun bana ne dediğini biliyorum. Eryaman’da fırındaki kızla konuşuyorum. Toplumun beklentisi yüksek. İnsanların tebessüm edeceği bir rakamla buradan kalkmak istiyoruz.

Zorda ola niş yerleri ile ilgili katkı sağlanması gerekiyor mu gerekiyor. Vergi ile ilgili bir düzenleme yapılırsa. Ocak ayında aldığımız ücreti aralık ayına geldiğimizde alamıyoruz. Bunu kamu çalışanı da asgari ücretli de alamıyor. Kamuoyunda oluşan rakamlar ortada. Bu rakamların altında bir anlaşma yapmamız mümkün değil. İnşallah umduğumuz gibi olur ve hep beraber zevkle imzalarız.