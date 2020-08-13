Aşı çalışmalarına 25 milyon lira kaynak

Merkezde, enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili araştırma yapılması, hastalıkların tanı ve tedavileri yollarının geliştirilmesi, aşı ve ilaç çalışmalarının yürütülmesi hedefleniyor. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, gündemde korona olsa da yüzyıllar boyunca insanlık tarihinin seyrini değiştirecek kadar büyük salgın hastalıklarla karşılaşıldığını söyledi. Bali, “Bu açıdan Türkiye’de enfeksiyon hastalıklarının araştırılması ve buna maddi kaynak ayrılması hayati önem taşıyor. Biz de banka olarak bu merkez için 5 yıl süreyle toplam 25 milyon liralık bir kaynak ayırdık” diye konuştu.

Dünyaya örnek olacak

Pandeminin, ABD dahil pek çok büyük ülkenin baş etme kapasitesini zorladığını söyleyen Bali, “Biz, ülkemizdeki insan kaynağına güveniyoruz, bu merkeze katkı sağlayacak çok kıymetli isimler var. Böyle bir merkezin gelecekte, hepimizin bugün dünyadaki isimlerine imrenerek baktığımız Almanya, Fransa ve ABD’deki merkezlere yakınsayacağını, Türkiye’nin aşı ve ilaç çalışmalarında dünyada örnek olacağını umut ediyoruz” dedi.

Topluma yayılacak

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan da “Merkezde farklı disiplinler eşgüdümlü çalışacak, enfeksiyon hastalıkları hakkında ileri düzeyde araştırmalar yapılacak, tanı ve tedavi yöntemleri geliştirilecek ve elde edilen bilginin topluma yayılması sağlanacak” dedi.

Merkezde yürütülecek araştırmalara İş Bankası’nın sağlık alanındaki iştiraki olan Bayındır Hastanelerinde görev yapan uzmanlar da dahil olacak.







