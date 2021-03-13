Aşı olan annelerin sütünde antikor tespit edildi

Araştırma kapsamında, Kovid-19 aşısının her iki dozu da yapıldıktan sonra annelerden 4 farklı tarihte kan ve süt örnekleri alındı.





Testlerde, aşı olan annelerin sütünde virüse karşı antikor bulunduğu görüldü.





Söz konusu araştırmanın değerlendirme aşamasında olduğu belirtilerken, aşı olan annelerin sütündeki antikorun bebekleri Kovid-19'a karşı korumaya yeterli olabileceğine işaret edildi.





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