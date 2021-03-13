Bebeklik Aşı olan annelerin sütünde antikor tespit edildi

Aşı olan annelerin sütünde antikor tespit edildi

Bebeklik

Aşı olan annelerin sütünde antikor tespit edildi

Tel Aviv Üniversitesi ve Tel Aviv Sourasky Sağlık Merkezi, Kovid-19 aşısı olan 10 gönüllü anne üzerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

13 Mart 2021, Cumartesi 12:14 Son Güncelleme:
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Araştırma kapsamında, Kovid-19 aşısının her iki dozu da yapıldıktan sonra annelerden 4 farklı tarihte kan ve süt örnekleri alındı.


Testlerde, aşı olan annelerin sütünde virüse karşı antikor bulunduğu görüldü.


Söz konusu araştırmanın değerlendirme aşamasında olduğu belirtilerken, aşı olan annelerin sütündeki antikorun bebekleri Kovid-19'a karşı korumaya yeterli olabileceğine işaret edildi.


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