Ekonomi Aşı olana çekilişle gram altın

Aşı olana çekilişle gram altın

Ekonomi

Aşı olana çekilişle gram altın

Manisa'da 'Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali' kapsamında Covid-19 aşısına teşvik amacıyla düzenlenen kampanyada, çekilişle 5 kişiye gram altın, 5 kişiye ise çeşitli hediyeler veriliyor.

25 Eylül 2021, Cumartesi 14:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kula Belediyesi iş birliğinde, 22-26 Eylül'de düzenlenen 'Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali' ilgi görüyor. Festival kapsamında, Kula Belediyesi önünde aşı uygulama noktası kuruldu. Burada aşı olanlar arasından akşam konser alanında yapılan çekilişle 5 kişiye gram altın, 5 kişiye ise çeşitli hediyeler veriliyor. Çekilişleri ise Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aybüke Aslı Ayyıldız'ın yanı sıra festival kapsamında Kulalı hayranlarıyla buluşan şarkıcılar gerçekleştiriyor.


Kula'da aşılamanın her geçen gün artarak devam ettiğini anlatan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aybüke Aslı Ayyıldız, bugüne kadar mobil aşı ekipleri ile mahallelere giderek çalışmalar yürüttüklerini, festival kapsamında da aşıya teşvik için böyle bir iş birliği yaptıklarını kaydetti. Bu kapsamda uygulama noktasında aşı olanlar arasından yapılan çekilişlerle 5 kişiye gram altın, 5 kişiye ise çeşitli hediyeler verdiklerini söyledi. Kampanyanın festival sonuna kadar devam edeceğinin de altını çizen Dr. Ayyıldız, koronavirüsten korunmanın en kolay yolunun aşı olduğunu vurgulayarak, herkesi aşı olmaya davet etti.

DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Biden yönetiminde ABD ile toparlanma çok zor
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Ünlülerin Cep'ten güzellik tüyoları
Murat Gülderen
Ekrem Sarısu
3600 günle emekliliğim ne zaman?
Ekrem Sarısu
Oral Çalışlar
Cemaatler ve yurtlar
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Kredi maliyetini düşürmek için bunlara dikkat!
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Çözüm var
Özlem Denizmen
Erkut Can
Vallahi Billahi Günaydın...
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 5 zincir market için flaş talimat! Fahiş fiyat artışı…