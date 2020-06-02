Asil bebek ile ilk buluşma

Kosova'da yaşayan Diellza ve Agon çiftinin ilk çocukları Asil bebek Türkiye'de gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu. Kosova ve Türkiye bakanlıkları arasında yapılan görüşmeler sonucunda uçak ambulans ile İstanbul daki Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesine getirilen, Asil bebeğinin Annesinin doğum sancıları ambulans uçaktayken başladı. Daha anne karnında iken kalp damarlarının ters olduğu tespit edilen Asil bebek ailesinin uzun uğraşları sonucunda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa hastanesinde hemen doğuma alındı. Annesinin kokusunu duyamadan yenidoğan servisine alınan Asil bebek kalp damarlarındaki terslik nedeniyle anjiyo yapıldı. Doğumundan 27 gün sonra annesine kavuşan Asil bebeğin mutluluğu gözleri yaşattı.

"Çok iyi bir planlama gerekli"

Doğumu gerçekleştiren Prof. Dr. M. Gürkan Arıkan . Uluslararası ilişkiler ve izinlerin alınmasından sonra gece sabaha karşı bir ambulans uçağıyla çiftimizi buraya getirdik. Ağrılar o sırada başlamıştı. Çok iyi bir planlama ile doğumu gerçekleştirdik. Kalpte ilk müdahale temiz ve kirli kanın ayrışmasını sağlayan müdahale oldu. Kadın doğum, yoğun bakım ve çocuk cerrahisi olarak Asil bebek için seferber olduk.

"Çocuğumuzun rahatsızlığını öğrendiğimde 5 aylık hamileydim"

Mutluluğu yüzünden okunan Diellza Bejtullahu “ İlk çocuğumuzun rahatsızlığını öğrendiğimde 5 Aylık hamileydim. Çok üzülmüştüm ama hiçbir zaman kötü düşünmedim çocuğuma bugün ilk defa sarıldım çok mutluyum. Çocuğumu kucağıma aldığım an bütün üzüntülerim sıkıntılarım adeta yok oldu.”

"Yenidoğanlarda çok görülen bir hastalık"

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Özgür Yıldırım “ Asil bebek kalp anomalisi ile dünyaya geldi. Bu kalp arter damarlarının ters olması yenidoğan bebeklerde çok görülen bir rahatsızlıktır. Doğumdan 1 saat sonra anjiyo laboratuvarına alındı. Kasıktan girilerek balonla o delik genişletildi ve çocuk rahatladı. Doğumun 4’üncü gününde ameliyata aldık. Asil bebek 23 gün yoğum bakımda kaldıktan sonra annesine sağlıklı bir şekilde kavuştu” dedi.

"Asla vazgeçmedik"

Asil bebeğin Babası Agon Bejtullahu “Asla vazgeçmedik. Korona virüsten dolayı kosova da ameliyat yapılamayacaktı. Türkiye de doğması için çok uğraştık Türkiye ve Kosova Bakanlıklarına çok teşekkür ederim imdadımıza son anda yetiştiler. Burada bizimle çok güzel ilgilendiler gerek doktorlar olsun gerek çalışan hemşireler olsun çocuğumuz için seferber oldular Allah onlardan razı olsun” dedi.

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