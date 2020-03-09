Aşırı korumacı tutum çocukları başarısızlığa itiyor

Koruyucu bir ebeveyn olmak ve çocukları pamuklara sarmak arasında ince bir çizgi var. Uzmanlar, ebeveynlerin bu tutumunun çocuğun gelişimine zararlı olabileceğini söylüyor. Aşırı korumacı tutum çocuğu büyürken ‘boğuyor’.

Liverpool Hope Üniversitesi'nde erken çocukluk eğitimi alanında öğretim görevlisi Dr. Zoi Nikiforidou, günümüzde yetişkinlerin çocuk yetiştirme konusunda bir 'kimlik krizinin' pençesinde olduğunu söylüyor.

Çocukların daha çok oyun zamanlarında incindiğini söyleyen Dr. Zoi Nikiforidou ebeveynlerin tehlike veya tartışma söz konusu olduğunda çocuklarına güvenmeleri konusunda uyarıyor.

Çocukların güvende olmasını sağlamak bir bakım görevi olsa da, Dr. Nikiforidou, hem duygusal hem de fiziksel olarak çocukların incinmelerine fırsat verilmediğinde onların daha sonraki yaşamında başarısızlığa neden olabileceğini söylüyor.

Dr. Zoi Nikiforidou çocukları hassas yetiştirmeyi önleyecek ipuçlarını paylaştı:

Çocuklara güvenin

Çocuklarımıza güvenmemiz lazım çünkü içten içe onlar nelerden korkacağını zaten biliyorlar. Tehlikeyi biyolojik olarak hissedebiliyorlar. Aksi halde bir tür olarak hayatta kalamazdık. Nihayetinde, çocuklar edindikleri deneyimlerden bir şeyler öğrenecekler ve bu sayede güvenleri ve kendine inançları artacak.

Çocuğunuzu 'risk değerlendirmesine' dahil edin

Bir ebeveyn olarak, çocuğunuz huzursuz olduğunuz bir şey yapmak istiyorsa, 'Hayır - kuralları ben yaparım' demek kolaydır. Ancak çocuğunuz büyüyecekse, bağımsız düşünmek için fırsata da sahip olması gerekir. Örneğin çocuğunuz ağaca tırmanmak isteyebilir. 'Hayır, in!' Demek yerine sohbet edin, müzakere için yer bulun, tartışmanın her iki yönünü de masaya getirin ve bir orta yol bulun.

Ancak çocuğun söz sahibi olmasına izin vermek, onları risk alma konusunda bilinçlendirmek ve aynı zamanda hayatta, eylemlerinin sonuçlarının birçok farklı yöne gidebileceğini anlamalarını sağlamak için temeldir. Sonuç ne olursa olsun, sonuç olarak büyüyecekler.

Dışarıda oynaması için zaman ayırın

Çocuğunuzu riskler ve özgürlük konusunda teşvik etmek için dışarıdaki harikaları keşfetmekten daha iyi bir yer yoktur. Uzmanlar, şimdiki kuşağın doğa eksikliği bozukluğu yaşadığını söylüyor. Gençler dış dünyaya erişim söz konusu olduğunda oldukça dezavantajlılar. Ebeveynler, yabancılaştığımız doğa ile bu samimi bağlantının önemini kabul etmelidir.

Tozunu al ve oyuna geri dön

Bu ebeveynler arasında yaygın bir tartışmadır. Eğer çocuğunuz bir kaza geçirirse, risk almaya devam edebileceğiniz bu noktada neler yapabilirsiniz? Küçük bir travmatik deneyiminiz varsa, zaman geçtikten sonra geriye dönük olarak bakmaya çalışın. Kazalar ve yaralanmalar teşvik edilmemelidir, ancak hayatın bir parçası olarak onlar için hazırlıklı olmak da gerekiyor.

Çocukları duygusal riske maruz bırakma

Okulda, çocuğunuzun bir grup çocukla oynamaya çalıştığı, ancak reddedildiği ve duygularının yaralandığı bir olay olabilir. Ama sonuç ne olursa olsun, duygusal riske değerdi çünkü bağlantı kurmaya çalıştı. Çocuğunuzla olumlu konuşun ve yeni arkadaşlar bulmak için tekrar risk alma olasılığı canlandırın. Çocuğunuza pozitifleri tanımlayın, düşüncelerini ve duygularını paylaşmaya teşvik edin.

'Risk alan' kişi olmaya çalışın

Çocuklar ebeveynleri kopyalar. Eğer siz de yeni şeyler denemek istemiyorsanız, çocuklar hızlı bir şekilde bunu alabilir ve aynı şekilde hareket edebilirler. Çocuklar ebeveynlerinde gördükleri bu şeyleri alır ve daha sonra konfor bölgelerinin dışında kalan herhangi bir şeyi yapmaktan korkarlar. Çocuklarınıza cesaretlendirecek olumlu duyguları pekiştirmelisiniz.

Her şeyin yolunda olduğunu iddia etme

Her şeyi ebeveyn olarak bilemeyiz, bu yüzden hayatta her şeyin yolunda olduğunu iddia etmeye çalışmayın. Çocuğunuzun önünde ağlamaktan veya belirli bir durumla ilgili hayal kırıklığınızı göstermekten korkmayın. Hata yapsanız bile çocuğunuzla paylaşın. Daha sonra bu duygusal davranışı kopyalayacak ve kimsenin mükemmel olamayacağını anlayacaklar.

Tutarlı olun

Ebeveynler olarak, risk söz konusu olduğunda çok farklı davranabilir. Bir çocuğun insanlar için farklı bakış açılarına sahip olabileceğini tanıması iyi olsa da, genel, günlük ev rutinleri ve kuralları söz konusu olduğunda tutarlı bir mesaj almanın gerçekten önemlidir.

(Daily Mail)