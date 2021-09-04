Aşk heykelinin arkasındaki dram

Robert Indiana’nın ‘LOVE’ (aşk, sevgi) harflerinden oluşan çelik heykeli aşkın ve popüler kültürün ikonik sembollerinden biri olarak görülüyor. Yazar Bob Keyes, “The Isolation Artist” (İzolasyon Sanatçısı) isimli kitabında Indiana’nın hayatına ışık tuttu. Buna göre işçi bir ailenin evlatlık çocuğu olan Indiana’nın gerçek adı Robert Clark. Ancak adını 1954’te New York’a taşınınca değiştirmeye karar verdi. Indiana, LOVE eserini ilk kez 1965’te bir müzeye Sevgililer Günü için hazırladığı kartta tasarladı.

‘ÇEKİLMEZ BİRİYDİ VE FARKINDAYDI’

Kart yok sattı. 1970’te ilk LOVE heykelini Indianapolis Sanat Müzesi için hazırladı. Ona şöhret ve para getiren bu eser içindeki boşluğu tatmin etmeye yetmedi. Hiç gerçek arkadaşı olmadı. Çevresindekiler parasına ortak kişilerdi. Koşulsuz sevgiden mahrum kalmak onu öfkeli birine dönüştürdü. Çekilmez bulunuyordu. O da bu yönünün bilinmemesi için iş görüşmeleri ve röportajları yüz yüze kabul etmiyordu. 1978’de şehir hayatından uzaklaşıp Vinalhaven adasında izole bir hayat sürmeye bu nedenle başlamıştı.

Robert Indiana, ABD eski başkanı Barack Obama ile 2010’da seçim kampanyası için yaptığı ‘UMUT’ logosu işbirliğinin fotoğraf çekimi davetine bile gitmedi. Nedeni, davetin yazılı mektup yerine e-posta ile gönderilmesiydi.