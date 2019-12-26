Aslı Enver ile Murat Boz hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı

4 yıl önce aşk yaşamaya başlayan, daha önce de iki kez ayrılıp barışan Aslı Enver ile Murat Boz, ekim ayında ilişkilerine nokta koymuştu. İkilinin ayrılığa dayanamayarak aşklarına bir şans daha verdiği ve geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını birlikte izlediği iddia edildi. Acun Medya'nın yemeğine katılan Murat Boz çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Murat Boz, iddiaların sorulması üzerine kısa sürekli bir şok yaşayarak "Arkadaşlar özel hayatım ile ilgili konuşmuyorum" dedi.

Murat Boz'un çıkan haberleri yalanlamaması ve ikilinin sosyal medyada birbirlerini takip ediyor olması barış iddialarını güçlendirdi.

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