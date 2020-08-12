Aslı Enver mi Gökçe Bahadır mı oynayacak?
Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Dilber Ay'ın hayatı sinemaya uyarlanıyor. Yapımcılığını Oğuz Sözen, Özgür Tari ve Turgay Keskin'in yapacağı filmde Dilber Ay'ın gençliğini kimin oynayacağı merak ediliyor.
12 Ağustos 2020, Çarşamba 21:32 Son Güncelleme:
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Dilber Ay'ın hayatını konu alan filmin senaryosu tamamlandı. Ayak tırnağını keserken kaptığı iltihap sonucu 29 Nisan 2019'da hayatını kaybeden Dilber Ay'ın hayatı, Kamuran Süner'in senaryosuyla film haline getiriliyor. Habetürk.com'dan Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; yapımcılar, sanatçının gençliğini oynaması için iki ünlü oyuncuyu düşünüyor. Aslı Enver ya da Gökçe Bahadır, Dilber Ay'ın gençliğini oynayacak. Hangi ismin oynayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
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