Aslı Enver mi Gökçe Bahadır mı oynayacak?

Dilber Ay'ın hayatını konu alan filmin senaryosu tamamlandı. Ayak tırnağını keserken kaptığı iltihap sonucu 29 Nisan 2019'da hayatını kaybeden Dilber Ay'ın hayatı, Kamuran Süner'in senaryosuyla film haline getiriliyor. Habetürk.com'dan Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; yapımcılar, sanatçının gençliğini oynaması için iki ünlü oyuncuyu düşünüyor. Aslı Enver ya da Gökçe Bahadır, Dilber Ay'ın gençliğini oynayacak. Hangi ismin oynayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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