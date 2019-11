Ocak 2016'da aşk yaşamaya başlayan ve evlenmeleri beklenen Aslı Enver ve Murat Boz çifti geçtiğimiz günlerde yollarını ayırma kararı almıştı.

Aslı Enver bugün paylaştığı Instagram fotoğrafında zafer işareti yaptı. Giydiği ti-shirt ise manidar bir mesaj içeriyordu. "Is the best love, self love" (En iyi aşk kendini sevmektir) yazılı ti-shirt ile zafer işareti yapan Aslı Enver, eski sevgilisi Murat Boz'a mesaj mı gönderiyor yorumlarına neden oldu.

Murat Boz ve Aslı Enver, 2.5 yıllık aşkın ardından Nisan 2018’de ayrılmış ve bir süre sonra yeniden barışıp ilişkilerine kaldığı yerden devam etmişlerdi.

#olayıngeçmişi

Yine Hüsranla bitti

Kaldığı yerden ilişkilerine devam eden çift geçtiğimiz günlerde yine ayrılık kararı almıştı

Murat Boz'un evliliğe sıcak bakmaması yüzünden çiftin ayrıldığı iddia edildi. Ayrıca Murat Boz'un yakın çevresine "Yorulduk, olmayacağını zaten biliyorduk" dediği de iddialar arasında.