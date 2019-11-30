Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında, Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın boşanma sebebinin Aslı Enver olduğu konuşuldu. Özcan Deniz'in, Aslı Enver'e takıntılı bir şekilde hayranlık duyduğunu ve Feyza Aktan'ın da sürekli onun gibi olmasını istemesi üzerine iplerin koptuğu söylendi.

Feyza Aktan'ın o dönemde saçlarındaki ve giyim tarzındaki değişim neredeyse Aslı Enver ile aynıydı. Bu hayranlık giderek evliliklerine daha da zarar verdi ve ikili boşanma kararı aldı. Evlilik terapistine de giden çift, sorunları aşamadı.

Perçem kestirdi

Özcan Deniz'in sürekli 'Aslı perçem kestirdi', 'Aslı bu elbiseyi giydi' gibi sözlerine maruz kalan Feyza Aktan'ın saç şeklinden kıyafetlerine kadar her şeyde güzel oyuncuyu taklit etmesi de iddiaları güçlendirdi.

Feyza Aktan nikahta Aslı Enver’in dizide giydiği elbisenin aynısını tercih etmişti.

Özcan Deniz'den Aslı Enver'e mesaj: Her zaman yanındayım

Özcan Deniz'in Murat Boz ve Aslı Enver ayrıldığında da Aslı Enver'e mesaj attığı da ortaya çıkmıştı. Özcan Deniz eski rol arkadaşına, "Her zaman yanındayım" demişti.

Aslı Enver'den açıklama

Enver, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı:

"Sabahtan beri izlediğim haberlere çok kırgın ve sinirliyim. Üç yıl mesai yaptığım, benim açımdan sadece çalışma arkadaşım olan Özcan Deniz’in evliliğini bitirmekle suçlanıyorum. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı ve olmayacak. Yazık, çok ayıp... Ne münasebet!"



