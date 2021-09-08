Galatasaray 6 numara için transfer çalışmalarını tamamladı. Transfer döneminin son gününde sarı kırmızılılar Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao'da forma giyen 21 yaşındaki ön libero oyuncusu Gustavo Assunçao'yu satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiraladı. Brezilyalı futbolcu sabah saatlerinde Galatasaray'ın twitter hesabını takibe almıştı.

Edinilen bilgiye göre Gustavo Assunçao, babası Paulo Assunçao ile birlikte İstanbul'a geldi. Genç futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Sarı kırmızılılar, sağlık kontrolünün ardından evrakları transfer dönemi kapanmadan TFF'ye gönderecek.

Gustavo Assunçao, bu sezon 4 maçta forma giyerken; geçen sezon 28 maça çıktı. 1 gol 1 asisti olan genç futbolcu 10 sarı kart gördü.

Gustavo Assunçao hakkında bilinmesi gerekenler

2000 doğumlu Gustavo Assunçao, Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde doğdu. 1.78 boyundaki orta saha oyuncusu, kariyerine 2008 yılında Porto altyapısında başladı. 2011 yılında sao Paulo'ya, 2013 yılında ise Atletico Madrid altyapısına transfer olan Assunçao, 16 yaşında Diego Simeone tarafından as takımla antrenmanlara çıkarılmıştı. Assunçao son 2 sezondur Famalicao formayı giyiyor.

2019-2020 yılından bu yana Famalicao forması giyen 21 yaşındaki futbolcu 68 karşılaşmaya çıktı. Geçen sezon 28, bu sezon ise 4 maç oynayan Portekizli, 1 gol 1 asist ve 10 sarı kart istatistikleriyle oynuyor.

Portekiz Ligi'ne geldiği 2019/20'den bu yana en fazla isabetli pas veren, ikili mücadele kazanan ve top kapan Famalicao oyuncusu Gustavo Assunçao

Gustavo Assunçao'nun babası Paulo Assunçao, 2008-2012 yılları arasında Atletico Madrid'de forma giymişti. Bugün Galatasaray'da forma giyen Arda Turan, eski takım arkadaşının oğluyla beraber forma giyecek...