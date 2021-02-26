Her ne kadar bakımı kolay gibi gözükse de aster çiçeği bakımı özen isteyen bir çiçektir. Peki, aster çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Aster çiçeği hikayesi nedir?

ASTER ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Hava alan toprakta büyümesi daha hız olur. Toprağı asla nemli olmamalıdır.

Sabah güneşinden olumlu olarak etkilenir. Bunun için güneş alabileceği bir yerde durmalıdır.

Nem oranı %25 olan yerlerde yetiştirilmesi daha elverişli olacaktır.

Toprağı kurudukça su vermeniz gerekir. Ancak çiçek açacağı zaman ve özellikle de yaz aylarında günde bir iki kere sulanmalıdır.

Kuruyan yerleri temizlenmelidir.

Ayda bir defa toprağının havalandırılması iyi olacaktır.

ASTER ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Aster çiçeği, aster papatyası olarak da bilinmektedir. Bu bitki genellikle saksılarda yetiştirilmeye uygun bir yapıya sahiptir. Bu işlemi yapabilmek ve aster çiçeğini yetiştirebilmek için aldığımız saksı içerisine toprak ve torf karşımı eklememiz yeterli olacaktır. Bu karışımı saksının ağzına kadar doldurmamalı ortalama olarak 3 cm kadar boşluk bırakmalıyız. Uygun bir şekilde doldurulan saksı içerisine bir çubuk yardımı ile 1er cm lik boşlukların açılması ile tohumlar yerleştirilir. Ve ardından bu boşluklar kapatılır. Bu işlem için en doğru zaman ise ilkbahar ve yaz ayları olmaktadır. Zamanla ekilen tohumlar yeşermeye ve aster çiçeği halini almaya başlayacaklardır. Bu süre yaklaşık olarak 20 gün gibi bir zaman dilimi içerisinde tamamlanır. Aster çiçeği yaklaşık olarak 50-60 cmlik bir boya sahip olur. Tek yıllık bir çiçek olan bu bitki her yıl yeniden açar ve renk olarak oldukça geniş bir aralığa sahiptir.

ASTER ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Aster çiçeği tarihsel olarak çok eski bir geçmişe sahip olması ile bilinir. Diğer adının yıldızpatı olmasının sebebi; mitolojide Eski Yunan döneminde aster kelimesinin anlamının yıldız olmasından kaynaklanmaktadır. Çiçek şekil olarak da bir yıldızı andırdığı için döneminde adı aster olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise yıldız patı, yıldız çiçeği gibi şekillerde de bilinmektedir. Hakkında bir çok hikayeye de sahiptir aster çiçeği. Bunlardan bir tanesi şu şekildedir; Gökyüzü tanrıçası olarak bilinen tanrıça Asterea, yaşadığı yer olan tanrıların yerinden dünyaya doğru bakmaya başlar ancak hiç bir şekilde yıldızları göremez. Bu durumdan oldukça içten bir şekilde etkilenen tanrıça Asterea olduğu yerde ağlamaya başlar. Bu sırada yerlere düşen her bir göz yaşı damlası aster çiçeğine dönüşür ve böylelikle tüm yeryüzü aster çiçeği ile süslenir.



