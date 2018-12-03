Astımda erken teşhis önemli... İşte merak edilenler

Genelde alerjik bronşit diye adlandırılan astımın belirtileri sıklıkla öksürük, hırıltı ve nefes alıp vermekte zorluktur. Çocukluk çağında astımının yüzde 90’ı alerjik kökenlidir. Kişinin alerjik olup olmaması hem genetik hem de çevresel faktörlere bağlıdır. Ailesinde alerji öyküsü olan bir kişinin alerjik olma olasılığı böyle bir öyküsü olmayana göre çok daha fazladır. Çocuklarda bronş aşırı hassasiyeti çok erken yaşta ortaya çıkar. Hayatın ilk iki yılında özellikle enfeksiyonlarla öksürük ve hırıltı gibi bulgular ortaya çıkar. Çocukluk çağında tanı almış olguların bir kısmı ergenlik döneminde iyileşir. İyileşen olgular genelde alerjik olmayan olgulardır.

ASTIMI NE TETİKLER?

Genetik eğilimi olan çocuklarda ev tozu akarları, küf mantarları, polenler ve kedi-köpek gibi hayvanların tüy ve döküntüleri hastalığın alevlenmesine neden olur. Alerjik çocukları bu alerjik maddeler dışında viral solunum yolu enfeksiyonları, sigara dumanı, kokular ve hava kirliliği gibi etkenler de uyarır.

ASTIM TANISI NASIL KONULUR?

Çocuklarda astım tanısını koymada iyi bir öykü alma önemlidir. Öksürük ve hırıltının gece olması, koşunca, koku sıkıldığında ortaya çıkması astımı düşündürür. Bronş genişletici spreylerden sonra rahatlama da önemli bir bulgudur. Alerjinin hangi maddeye karşı geliştiği alerji deri testleri ile saptanır. Deri testleri kullanılması ve yorumu özel eğitim gerektirdiğinden diğer doktorlar tarafından değil alerji uzmanları tarafından uygulanır. Ön kola yapılan test 20-30 dakika sonra değerlendirilir. Yaygın egzama ve antihistaminik ilaç kullanımı durumunda ise kan yolu ile alerjenlere bakılabilir.

ÇOCUKLARDA ASTIM TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Korunma: Korunma için çevre kontrolü ile alerjenden sakınma etkin bir yöntemdir. Çevre kontrolü sıklıkla ev tozu akarlarına karşı uygulanır. Özellikle çocuğun yattığı odada toz tutan bir şey olmamalı. Bunun dışında ev içinde sigara içilmemeli, ev içinde nem oranı düşürülmeli ve evde boya ve ilaçlama yapılacağı zaman çocuk uzaklaştırılmalı.

Rahatlacı ilaçlar: Rahatlatıcı ilaçlar bronşları gevşetmeyi sağlayan ilaçlardır. Bu ilaçlar sadece hastalığın alevlenmesinde kullanır.

Kontrol edici ilaçlar: Çocuklarda ağızdan alınan lökotrien antagonistleri (montelukast) ve kana çok az karışabilen kortizonlu ilaçlar kontrol edici olarak kullanılır. Tedavi süresince hastalık kontrol altında olur.

Alerji aşıları: Alerji aşıları 1911’den beri alerjik kökenli astımı olan hastalara uygulanan bir tedavi yöntemidir. Tedavi kesildiğinde bile etkisi devam eder.