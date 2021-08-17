Aşure günü bu yıl 18 Ağustos Çarşamba günü kutlanacak ve pek çok evde aşure tatlısı telaşı başladı. Bununla birlikte pek çok kişi “Evde aşure nasıl yapılır, hangi malzemeler gerekir?” araştırması yapıyor. Ancak endişelenmeye gerek yok. Çünkü pratik yapılış aşure tarifi ile lezzetli bir aşureyi kolaylıkla yapabilirsiniz…

Not: aşağıda verilen malzemeler yaklaşık 8 kişiliktir. Bu nedenle eğer daha az bir aşure yapmak isterseniz malzemeleri oranlı olarak azaltabilir ve az miktarda ve tam kıvamında aşure elde edebilirsiniz…

AŞURE TARİFİ PRATİK YAPILIŞ:

MALZEMELER:

250 gram aşurelik buğday (Yarma)

100 gram pirinç

1 su bardağı kuru fasulye

1 su bardağı nohut

1 adet portakal kabuğu (küçük küpler halinde doğranmış)

10 adet kuru kayısı (doğranmış)

4 yemek kaşığı kuru üzüm

2 yemek kaşığı kuş üzümü

Yarım su bardağı çiğ badem

1 avuç fındık

1 avuç ceviz

10 adet karanfil

1 su bardağı su (bir cezvede karanfil ile kaynatmak için)

900 gram toz şeker

4,5 litre sıcak su

Süslemek için:

Yarım su bardağı toz antep fıstığı

Yarım su bardağı file antep fıstığı

1 adet nar (ayıklanmış)

5 adet kuru incir(dilimlenmiş)

1 yemek kaşığı susam

2 yemek kaşığı tarçın

Yarım su bardağı fındık

Yarım su bardağı çiğ badem

KOLAY AŞURE TARİFİ YAPILIŞI