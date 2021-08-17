Aşure tarifi pratik yapılış: Evde aşure nasıl yapılır, hangi malzemeler gerekir? İşte kolay aşure tarifi
Aşure tarifi oldukça zahmetli gibi görünse de pratik bir şekilde yapılabilir ve evde kolaylıkla pişirebilir. Buğday, kuru fasulye ve nohut gibi ana malzemelerin yanında kuruyemiş ve meyvelerle zenginleştirilen aşure tatlısı ile herkesi kendinize hayran bırakabilirsiniz. Peki, evde aşure nasıl yapılır, hangi malzemeler gerekir? İşte kolay aşure tarifi…
17 Ağustos 2021, Salı 16:08 Son Güncelleme:
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Aşure günü bu yıl 18 Ağustos Çarşamba günü kutlanacak ve pek çok evde aşure tatlısı telaşı başladı. Bununla birlikte pek çok kişi “Evde aşure nasıl yapılır, hangi malzemeler gerekir?” araştırması yapıyor. Ancak endişelenmeye gerek yok. Çünkü pratik yapılış aşure tarifi ile lezzetli bir aşureyi kolaylıkla yapabilirsiniz…
Not: aşağıda verilen malzemeler yaklaşık 8 kişiliktir. Bu nedenle eğer daha az bir aşure yapmak isterseniz malzemeleri oranlı olarak azaltabilir ve az miktarda ve tam kıvamında aşure elde edebilirsiniz…
AŞURE TARİFİ PRATİK YAPILIŞ:
MALZEMELER:
- 250 gram aşurelik buğday (Yarma)
- 100 gram pirinç
- 1 su bardağı kuru fasulye
- 1 su bardağı nohut
- 1 adet portakal kabuğu (küçük küpler halinde doğranmış)
- 10 adet kuru kayısı (doğranmış)
- 4 yemek kaşığı kuru üzüm
- 2 yemek kaşığı kuş üzümü
- Yarım su bardağı çiğ badem
- 1 avuç fındık
- 1 avuç ceviz
- 10 adet karanfil
- 1 su bardağı su (bir cezvede karanfil ile kaynatmak için)
- 900 gram toz şeker
- 4,5 litre sıcak su
Süslemek için:
- Yarım su bardağı toz antep fıstığı
- Yarım su bardağı file antep fıstığı
- 1 adet nar (ayıklanmış)
- 5 adet kuru incir(dilimlenmiş)
- 1 yemek kaşığı susam
- 2 yemek kaşığı tarçın
- Yarım su bardağı fındık
- Yarım su bardağı çiğ badem
KOLAY AŞURE TARİFİ YAPILIŞI
- Aşurenin daha çabuk pişmesi için eğer vaktiniz varsa akşamda, buğday, nohut ve kuru fasulyeyi ılık su ile ıslatın ve sabaha kadar kabarmasını bekleyin.
- Kabaran buğday, kuru fasulye ve nohudu düdüklü tencerede yaklaşık 30 dakika pişirin. (Eğer düdüklü tencereniz yeni teknolojilerden ise bu süre uzun gelecektir. Bu nedenle normalde nohut yemeğini kaç dakikada pişiriyorsanız aşure malzemelerinin pişmesi için de o kadar süre vermelisiniz.)
- Diğer yandan başka bir tencerede meyve kurularını sıcak su koyduğunuz tencereye ekleyin ve kaynatın. Yaklaşık 10 dakika yeterli olacaktır.
- Bu süre içerisinde de diğer kuru yemişleri başka bir tencerede kaynatın.
- En son, düdüklü tencerede pişen, buğday, nohut ve kuru fasulyenin üzerine haşladığınız meyve ve pişen kuruyemişleri ekleyin.
- En son şeker ve sıcak su ekleyerek tüm malzemeleri yaklaşık 10 dakika kadar bir arada kaynatın.
- Pişen aşureyi kaselere servis edin ve üzerini isteğinize göre süsleyin.