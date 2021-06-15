Atık maskelerin çevreye verdiği zarar isyan ettiriyor

Son bir yılda dünyada maske kullanım oranı yüzde 96. Her ay 129 milyar maske kullanılıyor. Bunların yüzde 75’i denizlere veya toprağa karışıyor. Bir yılda 142 milyar Sterlin’lik (1.6 trilyon TL) maske satışı yapıldı. Bir günde çöp olan maskelerin ağırlığı, 100 otomobile denk. Okyanuslarda 296 bin ton mikroplastik var. Plastik atıkları yılda 1 milyon su kuşunun, 100 bin su canlısının hayatını alıyor. 700 türün soyunu tehdit ediyor.

BİR MASKEDE 173 BİN MİKROPLASTİK VAR

Balıkların ve kuşların yüzde 90’ının midesinde plastik madde var. Midyelerin yüzde 100’ünde mikroplastik var. Tek kullanımlık bir maskenin doğada çözülmesi 450 YIL. Pandemi yılında 1.6 milyon ton plastik atık oldu. Plajlardaki çöplerin yüzde 73’ü plastik. Bir yılda okyanusa karışan maske sayısı 1.5 milyar! Plastiklerin yüzde 90’ı denizlere sadece 10 nehir yoluyla ulaşıyor. 1 ton plastik, 2.5 ton karbondioksit salınımına yol açıyor. Bir maskede 173 bin mikroplastik var.

Gıdalar yoluyla yılda 50 bin mikroplastik tüketiyoruz. Bir kişi hayatı boyunca 18 kilogram mikroplastik tüketiyor. Bir yılda 24 bin mikroplastik soluyoruz.