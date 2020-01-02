Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Atiye dizisi 1. bölümden itibaren izleyenlere merak uyandırıyor. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizinin ilk sezonu geçen günlerde yayınlanmıştı. İzleyenlerin kopamadığı dizi, henüz yayınlanması bir hafta olmamışken şimdiden 2. sezonun ne zaman geleceği merak konusu oldu.

Atiye’nin 2. sezonu ne zaman çıkacak?

Atiye dizisi tek sezon olarak tasarlandı. Atiye birinci sezonunun izlenme oranına göre ikinci sezon da çekilecek. Ancak görünen o ki şimdiden Atiye gönüllere taht kurdu ve dillerden düşmüyor. İzlenme oranlarına da bakılırsa 2. Sezon çekilecek gibi. İkinci sezonun ne zaman yayınlanacağı, yayınlanıp yayınlanmayacağı Netflix tarafından açıklanacak.

Atiye nerede yayınlanıyor?

Atiye, Netflix’in ikinci Türk dizisi. Birincisi Çağatay Ulusoy’un başrolde yer aldığı Hakan: Muhafız dizisiydi. Atiye’yi izlemek için Netflix’e üye olmak gerekiyor.

Atiye dizisi nerede çekiliyor?

Yapılan kazı çalışmaları ile binlerce yıllık sit alanı keşfedildiğinden beri Göbeklitepe yerli ve yabancı turistlerin en önemli uğrak yeri. Atiye dizisinin çekimleri de Göbeklitepe'de gerçekleştirilmektedir. Göbeklitepe, Şanlıurfa'nın 15 kilometre kuzeydoğusunda, Örencik Köyü yakınlarında yer alıyor.

Peki Atiye dizisi ne anlatıyor?

İşte Atiye dizisinin konusu: Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

Dizinin oyuncuları

Atiye dizisinde; Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi gibi isimlerin yer alıyor.