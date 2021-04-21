Manchester City'nin ardından Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea ve Tottenham da Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldıklarını açıklamışlardı. Ayrılanlar kervanına bugün La Liga ekibi Atletico Madrid ve İtalya Serie A devleri Milan ile Inter de katıldı.

Avrupa Süper Ligi'nde şu anda sadece Real Madrid, Barcelona ve Juventus kulüpleri kaldı.

Yaşanan ayrılıklar sonrası Avrupa Süper Ligi'nden açıklama geldi. Açıklamada "Projeyi yeniden şekillendirmek için adımlarımızı gözden geçiriyoruz. Yeni bir organizasyon öneriyoruz çünkü var olan artık işe yaramıyor" denildi.