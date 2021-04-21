Futbol Atletico Madrid ve Inter Avrupa Süper Ligi'nden çekildi

Atletico Madrid ve Inter Avrupa Süper Ligi'nden çekildi

Futbol

Atletico Madrid ve Inter Avrupa Süper Ligi'nden çekildi

Avrupa Süper Ligi'nde 12 takımdan 9'u resmen çekildi ve 3 takım kaldı. Atletico Madrid, Milan Inter de bugün itibarıyla organizasyonu terk ettiklerini açıkladı.

21 Nisan 2021, Çarşamba 13:29 Son Güncelleme:
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Manchester City'nin ardından Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea ve Tottenham da Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldıklarını açıklamışlardı. Ayrılanlar kervanına bugün La Liga ekibi Atletico Madrid ve İtalya Serie A devleri Milan ile Inter de katıldı.

Avrupa Süper Ligi'nde şu anda sadece Real Madrid, Barcelona ve Juventus kulüpleri kaldı.

Yaşanan ayrılıklar sonrası Avrupa Süper Ligi'nden açıklama geldi. Açıklamada "Projeyi yeniden şekillendirmek için adımlarımızı gözden geçiriyoruz. Yeni bir organizasyon öneriyoruz çünkü var olan artık işe yaramıyor" denildi.

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