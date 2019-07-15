Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Gavle kentindeki organizasyonda milli sporcu Salih Korkmaz 20 kilometre yürüyüşte 1.21.32'lik derecesiyle ikinci oldu.

Salih bu derecesiyle aynı zamanda kendisine ait Türkiye rekorunu yeniledi.

Salih gümüş madalya alırken Rus atlet Vasiliy Mizinov 1.21.29'luk derecesiyle altın madalya kazandı.

AA