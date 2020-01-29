Fransızcadan dilimize geçmiş olan avangart kelimesi aslında askeri bir kavramdır. Kelime anlamı "öncü birlik" olan avangart, moda ve dekorasyon sektöründe ezber bozan ve sıra dışı anlamlarına geliyor. Eğer avangart mobilya nedir öğrenmek istiyorsanız yada avangart mobilya modellerini bilmek istiyorsanız "avangart mobilya nedir, avangart mobilya modelleri" detaylar haberimizde.

Avangart mobilya nedir? Avangart mobilya modelleri

Avangart dekorasyonu evin her yerine yansıtabilirsiniz. Evin salonunda, yatak odasında, mutfakta ve hatta banyoda bile avangart dekorasyon tercih edebilirsiniz.

Avangart dekorasyon, klasik dekorasyonun oldukça dışı da bir tarzdır. Ülkemizde avangart dekorasyon ile klasik dekorasyonu birleştirip gösterişli, şaşalı, zenginlik gösteren görkemli bir stile dönüştürüldü. Ülkemizde avangart mobilya kullanılarak uygulanan dekorasyon örnekleri...

Göz yormayan gösteriş

Avangart dekorasyonda herhangi bir sınır yoktur. Sınırı olmayan avangart tarzın en çok yapıla hataları ise karmaşık ve yorucu bir şekilde dekore edilmesi. Göz yormayan gösterişli bir salon elde etmek istiyorsanız oymalı mobilyalar, en fazla iki yada üç renkten oluşacak kombinasyonlar, parlak yüzeyler ve çok detay oluşturmayacak şekilde aksesuarlar size yeterli olacaktır.Dikkat etmeniz gereken bir detay ise klasik tarzda bir ortam yaratmak istiyorsanız ağırbaşlı ve koyu renk kumaşlar tercih edebilir, daha modern bir tarz yakalamak istiyorsanız parlak dokunuşlarla cesur renkler tercih etmelisiniz.

Parlak kumaşlar ve oymalı dolap

Mutfak sandalyelerinde dolaplara uygun bir şekilde renk seçildiğinde oldukça iddialı bir tarz elde etmiş olacaksınız. Mutfak dolaplarında en fazla iki veya üç renk tercih etmek mutfağı daha ferah gösterecek ve oymalı dolaplar tercih edildiğinde zengin bir görünüm yakalayacaksınız.

İhtişamlı banyolar

Avangart tarz banyo dekorasyonu elde etmek istiyorsanız banyonuzu sadelik ve ihtişam arası tarz ile dekore etmelisiniz. Banyo dolaplarında da oymalı tarzı tercih edip banyonuzu en fazla 2 yada 3 renkten oluşturun.

Avangart tarzı dekorasyona kendini tarzınızı yansıtarak olabildiğinde ihtişamlı, gösterişli ve şaşalı bir ev dekorasyonu yapmanız mümkün.