Atmaca, “Havalandırma yöntemiyle ortama temiz hava verilip, içerideki kirli havayı dışarı atarak virüs miktarı azaltılabilir veya seyreltilebilir. Ayrıca ortamdaki hava bir filtreden de geçirilebilir” dedi. Pandemi döneminde havalandırma miktarının enerji verimliliği gözetilmeksizin arttırılması gerektiğine dikkat çeken Atmaca, “Bu binalarda havalandırma gece bina kullanımda değilken dahi sürdürülmeli. Hatta daha az hava miktarı ile de olsa gece boyu havalandırma sistemi çalışmaya devam ettirilmeli.

Klima santrali insan geçişi olmayan bir noktada olmalı. Ayrıca tuvaletlerde de önlemler alınmalı. Bu kapsamda tuvaletlerin egzoz havalandırma sistemleri 7/24 açık tutulmalıdır” diye konuştu.







