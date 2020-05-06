AVM'ler 24 saat havalandırılmalı
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Doç. Dr. İbrahim Atmaca, 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren faaliyetlerine izin verilecek alışveriş merkezlerinde (AVM) virüs yayılımının kontrolü için iklimlendirme sisteminin önemine dikkat çekti.
06 Mayıs 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Atmaca, “Havalandırma yöntemiyle ortama temiz hava verilip, içerideki kirli havayı dışarı atarak virüs miktarı azaltılabilir veya seyreltilebilir. Ayrıca ortamdaki hava bir filtreden de geçirilebilir” dedi. Pandemi döneminde havalandırma miktarının enerji verimliliği gözetilmeksizin arttırılması gerektiğine dikkat çeken Atmaca, “Bu binalarda havalandırma gece bina kullanımda değilken dahi sürdürülmeli. Hatta daha az hava miktarı ile de olsa gece boyu havalandırma sistemi çalışmaya devam ettirilmeli.
Klima santrali insan geçişi olmayan bir noktada olmalı. Ayrıca tuvaletlerde de önlemler alınmalı. Bu kapsamda tuvaletlerin egzoz havalandırma sistemleri 7/24 açık tutulmalıdır” diye konuştu.