06.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Ekonomi AVM'ler 24 saat havalandırılmalı

AVM'ler 24 saat havalandırılmalı

Ekonomi

AVM'ler 24 saat havalandırılmalı

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Doç. Dr. İbrahim Atmaca, 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren faaliyetlerine izin verilecek alışveriş merkezlerinde (AVM) virüs yayılımının kontrolü için iklimlendirme sisteminin önemine dikkat çekti.

06 Mayıs 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Atmaca, “Havalandırma yöntemiyle ortama temiz hava verilip, içerideki kirli havayı dışarı atarak virüs miktarı azaltılabilir veya seyreltilebilir. Ayrıca ortamdaki hava bir filtreden de geçirilebilir” dedi. Pandemi döneminde havalandırma miktarının enerji verimliliği gözetilmeksizin arttırılması gerektiğine dikkat çeken Atmaca, “Bu binalarda havalandırma gece bina kullanımda değilken dahi sürdürülmeli. Hatta daha az hava miktarı ile de olsa gece boyu havalandırma sistemi çalışmaya devam ettirilmeli.

Klima santrali insan geçişi olmayan bir noktada olmalı. Ayrıca tuvaletlerde de önlemler alınmalı. Bu kapsamda tuvaletlerin egzoz havalandırma sistemleri 7/24 açık tutulmalıdır” diye konuştu.


İlgili Haberler
Kuaför, berber ve AVM'lerin yeni mesai saatleriBerber ve kuaförler ne zaman açılıyor? AVM'ler ne zaman açılacak? Alışveriş Merkezleri ne zaman açılacak?Test açılışı planlanan AVM'lerde yeni düzen netleşiyorBilim Kurulu Üyesi uyardı: En büyük risk AVM ve okullar


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Alman bakan favorisini yanlış kesti
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
“Türkiye aşı üretecek kapasiteye sahip”
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Ercüment Hoca hatalı ama...
Candaş Tolga Işık
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri başladı