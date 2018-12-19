Turizmde yaşanan sıkıntılı dönemde özellikle Arap turistin kurtarıcı olduğu alışveriş merkezlerinin (AVM) yüzünü, şimdi de Çinliler güldürüyor. 40 milyon alım gücü çok yüksek bir Çinli nüfusun olduğunu ve Türkiye’ye yöneldiğini belirten İstinyePark Genel Müdürü Uğur Berk, “Lüks tüketimde Çinliler ilk sıraya yerleşti” diye konuştu.

SAAT SEVDASI

İstanbul İstinyePark’ta dün ‘2019 hedefleri’ni anlatan Uğur Berk, “Çinliler, Araplar’dan yüzde 20 daha fazla harcıyor ve en çok da saat alıyorlar. Dünyada markalar da bu zengin Çinli nüfusa göre kendilerini konumlamaya başladı. Geçen yıl en çok gelen Suudiler ise bu yıl ikinci sırada. Katar, Kuveyt ve Azerbaycan’dan gelen çok. Potansiyel bir zengin Hintli nüfus var. Türkiye’ye çekmek için tanıtıma ağırlık verilmeli” dedi.

LÜKS KUYRUĞU

Döviz kurundaki artışın, yabancı için Türkiye’de daha ucuza alışveriş fırsatını doğurduğunu belirten Uğur Berk, “Ağustosta satışlar patladı, lüks mağazaların önünde kuyruklar oldu.

Çinliler’in harcaması yüzde 500, Araplar’ın ise yüzde 70 arttı. 2018’de turiste yapılan satış yüzde 115 arttı. İstanbul’da yapılan turist harcamasının yüzde 56’sı, Türkiye genelinde ise yüzde 32’si İstinyePark’ta gerçekleşti” diye konuştu.

GÜLTEN UĞURLU/POSTA