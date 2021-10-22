Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, İngiltere’de perakende satışlar bu yılın eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 düşüş kaydetti. IHS Markit/CIPS verilerine göre, İngiltere’de imalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik satın alıma yöneticileri endeksi (PMI) ekim ayında 56,8’e yükseldi. Almanya’da ise tedarik darboğazlarının etkisiyle bileşik PMI ekimde 3,5 puanlık düşüşle 52 puana geriledi. Avrupa genelinde enflasyonist baskılara ilişkin endişeler devam ediyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başekonomisti Huw Pill, gelecek yılın başında ülkede enflasyonun yüzde 5 seviyesini veya üzerini görmesinin olası olduğunu belirtti. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,55 artışla 472,58 puana çıktı. İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artarak 7.204,55 puana, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,46 değer kazanarak 15.542,98 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,71’lik artışla 6.733,69 puana, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,18’lik yükselişle 26.571,73 puana ulaştı. Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.02 itibarıyla yüzde 0,01’lik artışla 1,163 seviyelerinden işlem gördü.

AA