Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 azalarak 7.249,47 puana ve Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,06 değer kaybederek 15.696,33 puana indi. Avro/dolar paritesi, TSİ 19.19 itibarıyla yüzde 0,67 artarak 1,168 seviyesinde işlem gördü. Avrupa Merkez Bankası (ECB), bugün, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı’nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmezken, tahvil alımlarının yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerine göre daha düşük hızda olabileceğini duyurdu.

Avrupa’da enerji fiyatlarındaki artışa ilişkin sorunlar, gündemin odağındaki yerini korudu. Yatırımcılar, enflasyon endişelerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalara ve açıklanan şirket bilançolarına yoğunlaştı. Almanya’da geçen ay yüzde 4,1 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları, tedarik sıkıntıları ve salgının etkisiyle ekimde yüzde 4,5’e yükseldi.

AA