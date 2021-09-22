Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,99 artışla 463,2 puana çıktı.

22 Eylül 2021, Çarşamba 19:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,47 artarak 7.083,37, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 1,03 değer kazanarak 15.506,74, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,29’luk artışla 6.637 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,44’lük yükselişle 25.717,46 puana ulaştı. Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.16 itibarıyla yüzde 0,09 değer kazanarak 1,173 seviyelerinden işlem gördü.

Piyasalar, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı ve yarın İngiltere Merkez Bankası’nın gerçekleştireceği toplantı öncesinde pozitif seyretti. Çin’in en büyük emlak şirketlerinden Evergrande’nin borç ödemesi için görüşmelerde bulunduğuna ilişkin haberler piyasalar tarafından olumlu karşılandı.

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kürt meselesinde bir çit aşıldı
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Prim ödenmeyen girişin faydası yok
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
Liderlerin gündemi COVID, göç ve iklim
Hakan Çelik
Erkut Can
Vallahi Billahi Günaydın...
Erkut Can
Murat Gülderen
Can dostlarınıza akıllı çözümler
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
İnternetten alışverişte 'Hesaplı' taktikler
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Bu para yerde kalmasın
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Borsa günü yükselişle tamamladı