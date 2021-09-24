Futbol Avrupa'da gol kralı Michael Frey!

Avrupa'da gol kralı Michael Frey!

Futbol

Avrupa'da gol kralı Michael Frey!

Sezon başı Fenerbahçe'den gönderilen Michael Frey, Belçika'da şov yapıyor. 8 maçta 10 gol atan Frey, Haaland, Benzema, Mbappe gibi isimleri bile geride bıraktı.

24 Eylül 2021, Cuma 12:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fenerbahçe'nin forvet sorununa rağmen sezon başında 'yetersiz' bularak takımdan gönderdiği Michael Frey, şimdiden çift haneli gol sayılarına ulaştı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Royal Antwerp'te oynayan Frey, 8 maçta 10 golle Avrupa liglerinde en fazla gol atan oyuncu konumunda bulunuyor.

Frey, sezon öncesinde Antwerp'le bir hazırlık maçında 5 gol atarak yine tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

İsviçreli oyuncuya en çok yaklaşan isimler ise şöyle:

  • Benzema 8 gol
  • Agalarov 8 gol
  • Haaland 7 gol
  • Immobile 6 gol
  • Haller 5 gol
  • Salah 4 gol
  • Mbappe 4 gol
Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Galatasaray 20 yaşındaki Sacha Boey'e muhtaç kaldı