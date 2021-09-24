Avrupa'da gol kralı Michael Frey!
Sezon başı Fenerbahçe'den gönderilen Michael Frey, Belçika'da şov yapıyor. 8 maçta 10 gol atan Frey, Haaland, Benzema, Mbappe gibi isimleri bile geride bıraktı.
24 Eylül 2021, Cuma 12:11 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin forvet sorununa rağmen sezon başında 'yetersiz' bularak takımdan gönderdiği Michael Frey, şimdiden çift haneli gol sayılarına ulaştı.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Royal Antwerp'te oynayan Frey, 8 maçta 10 golle Avrupa liglerinde en fazla gol atan oyuncu konumunda bulunuyor.
Frey, sezon öncesinde Antwerp'le bir hazırlık maçında 5 gol atarak yine tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
İsviçreli oyuncuya en çok yaklaşan isimler ise şöyle:
- Benzema 8 gol
- Agalarov 8 gol
- Haaland 7 gol
- Immobile 6 gol
- Haller 5 gol
- Salah 4 gol
- Mbappe 4 gol
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