Fenerbahçe'nin forvet sorununa rağmen sezon başında 'yetersiz' bularak takımdan gönderdiği Michael Frey, şimdiden çift haneli gol sayılarına ulaştı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Royal Antwerp'te oynayan Frey, 8 maçta 10 golle Avrupa liglerinde en fazla gol atan oyuncu konumunda bulunuyor.

Frey, sezon öncesinde Antwerp'le bir hazırlık maçında 5 gol atarak yine tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

İsviçreli oyuncuya en çok yaklaşan isimler ise şöyle: