Dünya Avrupa'da Omicron'dan ilk ölüm!

Avrupa'da Omicron'dan ilk ölüm!

Dünya

Avrupa'da Omicron'dan ilk ölüm!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Omicron varyantı hızla yayılırken İngiltere'de hastanede tedavi gördüğü öne sürülen bir hastanın hayatını kaybettiği duyuruldu.

13 Aralık 2021, Pazartesi 14:57 Son Güncelleme:
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İngiliz basının İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a dayandırdığı habere göre, İngiltere'de Covid-19'un son ortaya çıkan varyantı Omicron'dan ilk ölüm gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Sajid Javid ise bu sabah yaptığı bilgilendirme toplantısında ülkedeki hastanelerde kesinleşmiş 10 Omicron vakası olduğunu ancak henüz hiç ölüm gerçekleşmediğini açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaptığı son açıklamada Covid-19’un Güney Afrika keşfedilen Omicron mutasyonunun 63 ülkede tespit edildiğini ve mutasyonun aşıların etkinliğini azaltabileceğini belirtmiş ancak bu varyant kaynaklı ölüm bildirilmediği ifade etmişti.

İngiltere Başbakan Boris Johnson ise Koronavirüs salgınında ülke çapındaki alarm seviyesini 3'ten 4'e yükselttiklerini duyurmuş ve "Omicron dalgası geliyor" diyerek ay sonuna kadar tüm yetişkinlere üçüncü doz aşı sunulacağını açıklamıştı.

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