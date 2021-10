Avrupa’daki o krizi Türkler kapatacak! Taleple peş peşe geldi…

Türkiye ve Uluslararası Tır Ağır Vasıta Şoförleri Derneği (UTSYD) Başkanı Sedat Kaplan, “Avrupa’daki TIR şoförü ihtiyacını karşılayabilecek durumdayız çünkü ülkemizde şu anda yetişmiş bir güç var. Güvenilir ve işinin ehli insanlarla biz bu işe talibiz” dedi.

İKİ ÜLKEDEN TALEP GELDİ

İngiltere ve Litvanya gibi ülkelerde bulunan şirketlerden şoför talebi aldıklarını belirten Kaplan, şunları söyledi: “Litvanya’daki bir şirket tarafından 300 tane şoför talebi geldi. Şu anda bu talebi değerlendiriyoruz. Onu karşılayacağız. İngiltere ile ilgili olarak bize gelenler oldu. Geçen hafta toplantı yaptık. Protokollerimizi de yapacağız. Şoförlerimizi İngiltere’ye götürdüğümüz zaman mağdur olmamaları için biz onların garantisi olacağız. Yurtiçindeki talepte bir sıkıntı yok. Çünkü boşta olan şoförler de var.”

PANDEMİ LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜ UÇURDU

Türkiye’nin geride bıraktığı 2 yıllık pandemi süreci bazı sektörleri olumsuz etkilerken, bazıları da altın çağını yaşıyor. Koronada evlerine kapanan milyonlarca kişinin yaptığı alışverişler lojistik sektörünü kanatlandırdı. Bursa’nın ünlü İnegöl mobilyasını Avrupa’nın her noktasına taşıyan Murat Lojistik firmasının sahibi Turgut Kani, pandemi öncesi 2 TIR’la başladığı lojistik yolculuğuna 2 yıl sonra 35 TIR’la devam ettiğini belirterek, “Türk lojistik sektörü altın çağını yaşıyor” dedi.

ALIŞVERİŞLERİN ETKİSİ

Aslında 20 yıldır mutfak dolabı üretimi yaptıklarını belirten Kani, “Avrupa’da yatırımlarımız oldu. Bu süreçte lojistik ağında problem olduğunu gördük ve kendi lojistik firmamızı kurduk. Salgının hemen öncesiydi ve tereddütlerimiz vardı. Ancak internet alışverişleri sebebiyle taleplerin çok yüksek olması bize ivme kazandırdı. Uçak ve gemi taşımacılığının durma noktasına gelmesi bizim üzerimizde çok büyük bir baskı oluşturdu” diye konuştu.

YURTDIŞI ATAĞI YAPIYOR

Avrupa’daki gurbetçilerin taleplerine de cevap verdiklerini belirten Turgut Kani, şunları söyledi: “Şu an dünyada konteyner sıkıntısı var. İster istemez bu yük yine kara taşımacılığına yüklendi. Yurtiçi ağıız çok iyi ancak hamle yapıp yurtdışı çalışmanın önünü açmamız gerekiyor. Biz de bu süreçte uluslararası lojistik bölümünde çalışmalara başladık. Şu an Avrupa’nın neresinden olursa olsun bir koltuk internetten sipariş edildiği an alınan ürünü kapıya kadar Turgut Kani götürüyoruz.”