Avustralya polisi Amerika'dan ülkeye yasa dışı yolla sokulmaya çalışılan 400 kilo uyuşturucu ele geçirdi.

Sydney'in New South Wales (NSW) bölgesi polisinin olayla ilgili olarak 4 kişiyi tutukladığı bildirildi.

ABD'den gelen ve ticari yük taşıyan araçları kontrol etmesiyle ortaya çıkan korkunç durum sonrası harekete geçen polis acı sos taşıyan kolilerin incenmesiyle korkunç gerçekle karşılaştı.

CNN'in haberine göre Avustralya Sınır Polisi tarafından kontrol edilen acı sos şişelerinin 300 milyon dolar değerinde metamfetamin içerdiği anlaşıldı.

Yetkililer ele geçirilen 768 şişedeki 400 kilo ağırlığındaki metamfetaminin Sydney'de bir laboratuvara götürülerek satışa hazır hale getirilmek istendiğini söylediler.

Avustralya polisi bu ay başında olayla bağlantılı olabileceğinden şüphelendiği 30 yaşlarında 3 erkeği yakalamıştı. Bugün de 45 yaşında başka bir şüpheli olayla ilgili olarak tutuklandı.

Polisin detaylı soruşturması devam ediyor.



