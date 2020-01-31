Canberra'nın dış bölgelerinde yaşayanlardan muhtemel tahliye planları için 'alarmda olmaları' istendi. 18 bin 500 hektarlık bir alanı kaplayan yangın, son 20 yıldır çıkan en büyük yangın. Yön değiştiren kuvvetli rüzgar, giderek yükselen sıcaklık, itfaiyecilerin ülkenin güneydoğusunda kontrol altına alınamayan yangınlara müdahale çabalarını zorlaştırırken yangınların yayılması riskini de artırıyor. Avustralya Başkent Bölgesi Başbakanı Andrew Barr 40 dereceye varan hava sıcaklıkları ve sert rüzgarlar nedeniyle yangının 'kontrolden çıkabileceği' uyarısında bulundu. Barr, Canberra risk altında olduğu müddetçe, itfaiye birimlerine daha fazla yetki ve kaynak veren olağanüstü hâlin devrede olacağını söyledi.

Felaket turizmine karşı uyarı

"Şu an Avustralya Başkent Bölgesi hükümeti için yangınlardan daha önemli bir gündem maddesi yok." diyen Barr, "Yangın yaklaşırken felaket turistlerini bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıyorum" dedi. Hafta başında bölgedeki yangınlar nedeniyle gökyüzünün kırmızıya döndüğünü gösteren fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmış, vatandaşların fotoğraf çekebilmek için yangın bölgesine doğru gittikleri haberlerinin yayılması üzerine yetkililer 'felaket turizmi'ne karşı uyarmıştı. Avustralya'da Eylül ayından beri devam eden yangınlar 33 kişinin ve yaklaşık 1 milyar hayvanın ölümüne yol açtı ve binlerce evi yok etti. Yangınlarda 11 milyondan fazla ev de kül oldu. Yangının hava koşulları nedeniyle hafta sonu şu anda 80 yangının devam ettiği Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletlerine de yayılması bekleniyor. İki eyalette de hava sıcaklığı şu an 40 dereceyi aşmış durumda.

Buzulların rengi karardı

Komşu ülke Yeni Zelanda'da Avustralya'dan gelen dumanlar nedeniyle buzullar kahverengiye döndü. Güney Adası'nda da Avustralya sınırında sıçrayan ve 100 hektar alana yayılan 25 civarında yangın itfaiyeler tarafından söndürülmeye çalışılıyor.