Ayakkabı sektörüne acil 150 bin kişi aranıyor

Pandemi önlemleri kapsamında kısıtlanan düğün ve nikah törenleri temmuzdaki normalleşmeyle birlikte yeniden yapılınca yazı hareketli geçiren ayakkabı sektörü, eylülde başlayan eğitim sezonuyla da depara kalktı. İki yıllık pandemi sürecinde daha çok evde olunması nedeniyle ertelenen ihtiyaçlar da devreye girince iç pazarda talep patlamasıyla karşılaşan ayakkabı sektörü, ihracatta da rekorlar kırıyor. Zirvesini yaşayan sektör, talepleri karşılayabilmek için işe alacak acil 150 bin kişi arıyor.

İHRACATTA REKORLAR

Pandemide Avrupa’nın; Çin başta olmak üzere uzak ülkelerden ürün tedariğinin aksaması ve konteyner fiyatlarının da yükselmesi sonucu, talebini hem daha yakın bir ülke olan hem de kaliteli üretim yapan Türkiye’ye kaydırmasıyla sektör ihracatta hedef büyüttü. Bu yıl eylülde 91 milyon dolarla aylık ihracat rekoru kıran sektör, ocak-eylül döneminde de 765 milyon dolarlık ihracatla 9 aylık ihracat rekoruna ulaştı ve pandemi öncesini yani 2019 yılının rakamlarını geçti.

65 MİLYAR DOLARLIK POTANSİYEL

Sektör yılsonunda 1.5 milyar dolar, 2023’te ise 2.5 milyar dolar ihracat hedefliyor. Bu hedeflere ulaşmak ise mümkün görünüyor. Çünkü Türkiye özellikle Avrupa’nın hemen yanı başında olması nedeniyle önemli bir üretim merkezi konumunda yer alıyor. Türkiye’nin 3.5-4 saatlik uçuş mesafesinde 65 milyar dolarlık bir piyasada, ayakkabı ticaret hacmi dönüyor. Ancak sektörün bu potansiyeli iyi değerlendirebilmesi için önemli bir sıkıntısının giderilmesi gerekiyor.

ARA ELEMAN İHTİYACI

Hem iç hem de dış pazarda talep patlaması yaşayan sektör, işçilik sorunuyla uğraşıyor. Yılda 480 milyon çift ayakkabı ürettiklerini ve bu üretimi daha da artırmaları gerektiğini belirten Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, “Ancak çalışacak işçi bulamıyoruz. Özellikle ara eleman konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Ayakkabı sanayii, robotlarla çalışan değil, emek yoğun bir sektör” dedi. Sektörde 320 bin kişinin istihdam edildiğini belirten İçten, 150 bin kişiye daha ihtiyaç olduğunu söyledi.

YILDA 200 MİLYON ÇİFT ALIYORUZ

Sekörde üretim ağırlıklı olarak İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep, Adana, Hatay ve Antakya’da yoğunlaşmış durumda. Türkiye, ayakkabıda dünyanın 6’ncı büyük, Avrupa’nın ise en büyük üretim merkezi konumunda yer alıyor. Yılda 200 milyon çift ürünü iç piyasaya verirken, 280 milyon çift ayakkabıyı da ihraç eden sektör, adetsel bazda dünyanın 5’inci büyük ihracatçısı. Sektörün geleneksel ihracat pazarı Rusya, Ukrayna ve Irak. Son yıllarda Almanya, İspanya gibi Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle İngiltere’ye ihracatta da yükseliş var. ABD, dünyada en fazla ayakkabı ithal eden ülke. Sektör, ABD ve Kanada pazarlarına girmek için görüşmelerini artırmış durumda.

HAMMADDEDEKİ FİYAT ARTIŞI TÜKETİCİYE YANSITILMADI

Sektörün hammadde temini ve fiyatı konusunda sıkıntı yaşadığını belirten Berke İçten, şunları söyledi:

“Döviz bazında hammadde fiyatları çok yükseldi. Daha önceleri 5 dolara aldığımız bir hammadde bugün 8 dolara kadar çıktı. Suni deride, yapıştırıcılarda, taban hammaddelerinde, plastik taban malzemelerinde fiyat artışıyla karşılaştık. İç piyasada talep yükseldiği için fabrikalarda üretim artarken maliyetlerde de bir düşme oldu. Dolayısıyla hammaddeden kaynaklı ortaya çıkan fiyat artışını son kullanıcıya ciddi bir zam olarak yansıtmadık. Daha çok enflasyon bazında bir fiyat artışı oldu. Yurtdışından gelen ürünlerde ise döviz bazında artış var. Sektör durumu kendi içinde absorve etti.”

MANTAR TOPUKLAR GERİ DÖNÜYOR

Berke İçten, ayakkabı modasında 2022’nin yaz trendleri hakkında şu bilgileri verdi:

Gelecek yaz ayakkabı modasında; krem rengi, açık kahverengi, mango, turkuaz rengi, siyah ve nude tonları görülecek. ‘Smart casual’ olarak adlandırılan rahat ve şık modeller 2022 yazında ön plana çıkacak. Ayakkabı tabanlarında mantar ve mantar dokulu çalışmalar yeniden yükselişe geçecek. Zincir aksesuarları ve mat deri materyallerinden oluşan garniler ise ayakkabı detaylarında göze çarpacak.