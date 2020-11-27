Ayaz isminin anlamı nedir? Ayaz ne demek?

Ayaz ismi ülkemizde çok nadir kullanılan isimler arasında yer alır. genellikle Ayaz ismi ülkemizde kız ismi olarak bilinse de erkeklere de verilen isimlerden biridir. Ayaz ismi kız mı erkeklere mi daha uygundur sorusunun cevabı sıkça araştırılmaktadır. Ayaz isminin anlamı nedir? Ayaz ismi ne anlama gelir sorusunu soranlara işte cevabı...

Ayaz isminin anlamı nedir?

Ayaz ismi duru, sakin havada çıkan kuru soğuk anlamına gelmektedir. Bunun dışında Bursa, Çorum, Denizli, Mardin, Sinop illerinde yerleşim birimidir.

Ayaz kelimesi bir erkek ismidir. Birkaç anlam barındırmaktadır. Soğuk ve kuru havalar için kullanılır. Bunun dışında açık ve bulutsuz havalar içinde kullanılan bir kelimedir. Ayrıca aydınlık ışık ve mehtap anlamına gelmektedir. Ayaz kelimesi İslam dininde geçmemektedir. Ayrıca ülkemizde de çok kullanılan bir kelimedir.

Ayaz Türk Dil Kurumu Anlamı

- Duru sakin bir havada çıkan kuru soğuk

- Avlu, açık arsa

- Kel, seyrek saçlı

- Dominoda düz ve noktasız taş

- Balkon, taraça

- Yıldız

- Açık bulutsuz hava







