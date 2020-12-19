Kökeni Türkçe 'den gelen Aybüke isminin son günlerde çok fazla merak ediliyor. Yeni anne ve baba adayları dünyaya getirecek kız çocuklarına Aybüke ismini vermek istiyorlar. Bu nedenden dolayı internet ortamında ‘’Aybüke isminin anlamı nedir?’’ sorusu aratılıyor.’’ Aybüke isminin anlamı nedir?’’ ‘’Aybüke isminin özellikleri nelerdir?’’ İşte cevapları…

Aybüke isminin anlamı nedir?

1.Çok canlı

2.İkizler burcu

3.TDK [Bakınız: Aybike]

4.Ay gibi güzel, el değmemiş kız.

5.ay ışığı,ay gibi parlak,ay yüzlü,ay benizli,akıllı zeki.

Cinsiyeti: Kız

Aybüke isminin kökeni: Türkçe

Aybüke isminin özellikleri

İşkolik insanlardır, onlar için eğlenceden ziyade öncelikle iş gelir. Bu yüzden girdikleri ortama hemen ayak uyduramazlar. Kendilerini mesleklerine adamış insanlardır ve zamanı boşa geçirmeyi hiç sevmezler. Özel hayatlarında aceleci değil yavaş adımlar ile hareket ederler. Genellikle soğukkanlı bir yapıdadırlar.



