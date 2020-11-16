Kadın A Milli Takımının 27 Kasım 2020 Cuma günü Tallinn’de Estonya ve 1 Aralık 2020 Salı günü Antalya’da Rusya ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakalarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 17 Kasım Salı günü saat 16.00’da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak.

Survivor’a gitmeden önce milli takım forması giyen ancak yarışmaya katıldıktan sonra teknik direktör Necla Güngör Kırağası ile yıldızı barışmayan ve şu anda ALG Spor Kulübü forması giyen Aycan Yanaç çağrılmadı.

Necla Güngör şunları söylemişti: Benim oyuncularım burada kan ter içinde antrenman yaparken, milli takım maçlarına kanalize olmuşken, bütün konsantrasyonlarını maça vermişken yarışmaya giden bir Aycan’ı alır mıyım, onu çok zannetmiyorum.

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