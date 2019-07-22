Ayda 20 liraya evcil hayvanınıza sigorta!

Hayvanlar insanların en sadık dostları. Kedi, köpek, kuş ve balık... Evlerin birer üyesi haline gelen bu canlıların da korunmaya ihtiyacı var. Nasıl insanlar kendileri, evleri, arabaları veya çocukları için sigorta yaptırabiliyorsa, sigorta sektörü evcil hayvanlar için de poliçe üretiyor. 'Pati sigortası' olarak bilinen bu ürünü ayda 20 TL, dolayısıyla yılda 250 liraya yaptırarak can dostlarınızın acil sağlık ihtiyaçlarını güvence altına alabilirsiniz.

ÖZELDE FİYATLAR UÇUYOR

'Bir şey olmaz' demeyin. En küçük yaralanma ve hastalıkta tedavi için ödenen ücretler hiç de az değil. Hayvanın patisindeki küçük bir kesiğe müdahale bile özel veterinerlerde 500 liradan başlayabiliyor. Belediye bünyesindeki veterinerlik hizmeti için daha az ödeme yapmak mümkün. Ancak hiç riske atmadan küçük meblağlarla sigorta yaptırmak doğru bir seçenek.

NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Pati sigortası, yani evcil hayvan sigortasının teminatları, hayvanın acil durumlardaki tedavi ihtiyaçları gözönünde bulundurularak hazırlanıyor. Aşıları tamamlanmış, 6 aydan büyük 10 yaştan küçük olan tüm ırk ve cinsiyetteki kedi ve köpekler için sigorta yapılabiliyor. Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlikeli hayvanların Türkiye'ye getirilmesi, beslenmesi ve satılması yasak. Dolayısıyla bu tür hayvanlar poliçe kapsamına dahil değil.

KÖPEK SAHİBİ İLGİLİ

Yasaya göre; hayvan sahiplerinin evcil hayvanlar için yasal kimliklendirme ekipmanı olarak belirlenen mikroçipi, hayvanına taktırması ve belediyeye de kayıt ettirerek kimlik kartı çıkartması zorunlu. Pati sigortası yaptırdığınızda bu çipi sigorta şirketi ücretsiz olarak sağlıyor. Pati sigortasına en fazla ilgi gösterenler ise köpek sahipleri. Sigorta yaptıranlar anlaşmalı kliniklerden yararlanabiliyor.

5 BİN LİRALIK TEMİNAT

Pati sigortası; 5 bin TL acil durum teminatı, 3 bin TL üçüncü şahıs mali mesuliyeti ve 250 TL kayıp arama ilanı ve ödül teminatını kapsıyor. Ek olarak poliçe içerisinde yılda 1 kez ücretsiz muayene, tırnak kesimi, göz-kulak temizliği gibi hizmetler de hediye olarak sunuluyor. Poliçeye ek ücret ödeyerek ileri görüntüleme, yoğun bakım, mide hastalıkları taraması gibi opsiyonlar da eklenebiliyor. Aksigorta, Mapfre gibi şirketler evcil hayvan sigortası poliçesi sunuyor.

14 MİLYON HANEDE VARLAR

Türkiye'de yaklaşık 13-14 milyon hanede evcil hayvan besleniyor. Hayvanseverlerin bu yoğun ilgisi her yıl yüzde 10-15 büyüyen bir pazar yaratmış durumda. Kedi, köpek, kuş, akvaryumda balık gibi evcil hayvanların bakımı, veterinerlik hizmeti, beslenmesi, aksesuarları gibi masrafları da 1 milyar dolarlık bir pazar oluşturuyor.

VETERİNER ÜCRETLERİ 3 BİN LİRAYI BULUYOR

Özelde fiyatları veteriner hekimler odaları belirliyor. Fiyatlarda odalar arasında küçük farklılıklar olabiliyor. Örneğin; İstanbul Veteriner Hekimler Odası fiyatlarına göre; genel muayene ücreti kedi ve köpek için 125 TL, kafes kuşları için ise 65 TL. Muayene sonrası klinik işlemler için de fiyatlar işleme göre 25 TL ile 3000 TL (cerrahi müdahale) arasında değişiyor. Hekim veya fiyatla ilgili sıkıntı yaşadığınızda Veteriner Hekimler Odası'na şikayet ederek hakkınızı arayabilirsiniz. Belediyelerin de veterinerlik hizmeti bulunuyor. Bunlar özele göre daha uygun bir alternatif olabiliyor.

SİGORTA KAPSAMINDAKİ TEDAVİLER

● Enfeksiyon, ● Kırık ve yaralanma, ● Yanma, ● Yabancı cisim yutma, ● Zehirlenme, ● Böcek sokması, ● Sıcakta ısı çarpması, ● Donma, ● Boğulma tehlikesi, ● Kavga sonrası yaralanma.