Yaklaşık 1.5 yıldır evde uzun süreler geçirmek zorunda kalan ve iyice bunalan vatandaşlar, normalleşmeyle birlikte sosyalleşmek için yeme-içme noktalarından çıkmayınca, sektörde bu sefer eleman açığı sorunu patladı. Yaz sezonu olması yani turizmin hareketlenmesi de buna eklenince acil 300 bin garson ve komi arayışı başladı.

MEMLEKETE GİDEN DÖNMÜYOR

Yeme-içme sektöründe 150 bin işletme faaliyet gösterirken, pandemi öncesinde 2 milyon kişi de istihdam ediliyordu. Ancak lokanta, büfe, kafeler pandemide 15 ay içinde çok az süreyle ara ara açılsa da 10 aydan fazla tamamen kapalı kalınca, Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) gibi desteklerden yararlanılsa bile, bazı çalışanlar memleketine döndü. Memleketine gidenler de sonbaharda veya sonrasında ‘yeniden kapanma olur’ kaygısıyla geri dönmeye sıcak bakmıyor.

ARKADAŞINI DA GETİRENE 1500 LİRA PRİM KAMPANYASI

Böyle olunca sektör, garson, komi, aşçı yardımcısı ve bulaşıkçı gibi personeli bulmakta zorlanıyor. Bodrum’da yeni açtıkları 3 şubenin tanıtım toplantısında konuşan Happy Moon’s Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, hatta bazı işletmelerin elemansızlıktan daha kapalı olduğunu söyledi. Kendilerinin de işe alacakları kişiler için ‘arkadaşını da getir 1500 lira prim al’ kampanyası başlattıklarını belirten Aymutlu, prim için kişinin en az 3 ay çalışması gerektiğini söyledi.

AYLIKLARA YÜZDE 20 ZAM

Maaşlara yüzde 20 zam yaptıklarını belirten Hüseyin Aymutlu, sezonda Bodrum’da bir garsonun bahşişlerle birlikte 6-7 bin lira, kominin ise 4 bin lira kazanabildiğini söyledi. Müşterilerin yoğun talebi olduğunu belirten Aymutlu, “Eleman bulmaya ve yetiştirmeye çalışıyoruz ama bu zaman alıyor. Bir taraftan da daha iyi hizmet verebilmek için Kurban Bayramı’nın sonuna kadar örneğin mağazada 100 masa varsa sedece 80 masayı kullanıyoruz, 20 masayı kapatıyoruz” dedi.

PANDEMİDE 50 MİLYONLUK YATIRIM

37 olan şubelerini Bodrum’daki Happy Moon’s, İkon ve Bob’s markalarıyla yeni açtıkları 3 şube ile 40’a çıkardıklarını belirten Hüseyin Aymutlu, 2021’in sonuna kadar 10 şube daha açacaklarını söyledi. Böylece pandemide yenileme ve lokanta yatırımlarının toplam maliyetinin ise 50 milyon lira olacağını belirten Aymutlu, “Yakın zamanda Azerbaycan Bakü’de şubemiz oldu. Irak Erbil, Rusya Moskova, İngiltere Londra, Birleşik Arap Emirlikleri Dubai’de de şube açacağız” dedi. 1800 çalışanları ile hizmet verdiklerini belirten Aymutlu, yeni açacakları şubelerde 700 kişiyi daha işe alacaklarını söyledi.