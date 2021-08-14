Nerelerdesiniz, her şey yolunda mı?

Pandemi sürecini hastalanmadan geçirdim. Artık öyle bir ortamdayız ki sağlıklıysak “İyiyiz” diyoruz. Çok şükür. k Herkes mutsuz, herkes bir şeylerden yorgun ve şikayetçi. Sizde durum ne? Ben de çok yorgun ve şikayetçiyim. Son dönemde, bir tarihe tanıklık ettik hep beraber. Tüm dünya olarak zor günler yaşadık. Onun yorgunlukları varken ülkemde çıkan yangınlar beni derinden üzdü. Özellikle ormanlarımızın yanması, hiçbir suçu olmayan, cehennem ortasında kalan yavrucaklar, dostlarımız, canlarımız, evini barkını kaybeden vatandaşlarımız… Bunları düşündükçe geceleri uyku uyuyamıyorum.

PALAVRA ATAN, YALAN SÖYLEYEN, DEDİKODU YAPANLARBENİÇOKYORUYOR

Böylesine büyük felaketler, birlik beraberlik ortamı sağlar. Ama bizde tam tersi oluyor. Bu yardım çağrılarında sizin yeriniz neresiydi?

Ben de çağrıda bulunan bir paylaşım yaptım. Bunu acizlik olarak görmüyorum. Ülkeler böyle felaketlerde yardım etmeli birbirlerine. Biz nasıl ki savaştan kaçan insanları ülkemize kabul ettiysek, tarihte birçok savaşta destek verdiysek, başka ülkeler de üzerlerine düşeni yapacaklardır.

Sizi hayatta en çok yoran şeyler neler?

Ülkece yaşadığımız her şey beni üzüyor. Kişisel olarak düşünürsek; insanlar beni çok yoruyor. İnsanlarla uğraşmak zor. Ben çok net bir insanım. Ama dolaylı yoldan konuşan ve laf çarpan insanlara tahammülüm yok. Palavra atan, sizi kandırdığını zanneden, alıngan, boş konuşan, dedikodu yapan insanlar beni çok yoruyor. Beklentiye tahammülüm ve sabrım yok. Bu yüzden yalnızlığı çoğu kez birileriyle olmaya tercih ediyorum.

Nelerle meşgulsünüz? Yaşamınızı idame ettirmek için para kazanmak gerekiyor. İyi bir geliriniz var mı?

Birikimlerimle yaptığım yatırımlarım var. Onların gelirleriyle geçimimi sağlıyorum. Çok şükür kimseye muhtaç olmadan, çalışmasam da yaşayabilecek durumdayım.

LÜKS DÜŞKÜNÜ DEĞİLİM AMA KONFORU SEVERİM

Lüksü sever misiniz? Yoksa mütevazı bir yaşamdan yana mısınız?

Çok lüks düşkünü bir kadın değilim. Hiçbir zaman öyle olmadım. “Yatlarda, katlarda olayım, pırlantalar içinde yüzeyim” demedim. Ama konforu severim, rahatıma düşkünümdür. Bunun için de lüks gerekmiyor. Marka bir kıyafet de giyebilirim, hiç bilinmeyen bir yerden de giyinebilirim. Takıntılarım yoktur. Markayla var olmaya çalışan insanlardan değilim.

Sizi sevenler şöyle soruyor: Aydan Şener gibi iyi bir oyuncu neden dizilerden ve sinemadan bu kadar erken koptu? Sahi neden?

Aslında çok seçici değilim. Bana uygun, seveceğim bir rol olduktan sonra oynamayı artık ben de çok istiyorum. Ben, uzun süre ara verince sanırım insanlar oyunculuğu bıraktım sandı. Ama oyunculuk öyle kolay kolay bırakılacak bir şey değil. Uygun bir şey olursa tabii ki yapmak isterim.

Hiç unutulma korkusu yaşamıyor musunuz?

Hayır, hiç öyle bir derdim yok. İnsanlar çok şükür unutmuyorlar da. Öyle bir bağırlarına basmışlar ki… Bunu sosyal medyadan gelen mesajlardan daha iyi anlıyorum. Gerçekten sevildiğimi hissediyorum. Unuturlarsa da canları sağ olsun.

Genç oyunculardan kendinize yakın bulduğunuz, beğendiğiniz kimler var?

Gençlerin hepsini çok beğeniyorum. Hepsi çok güzel. Onlara tek önerim; genç yaşta yüzleriyle fazla oynamasınlar. Bazıları yüzüyle, gözüyle oynamaya çok erken başlıyor. Sadece böyle bir önerim olabilir.

‘ELALEM NE DER’ DİYE DÜŞÜNMEM BİR YAŞTAN SONRA KİMSE UMURUNUZDA OLMUYOR

Her yaz ‘Aydan Şener, bikinili fotoğraflarıyla gündemi salladı’ tarzı haberlerin yapılması sizi kızdırıyor mu?

Hiç kızdırmıyor. Zaten Instagram’ıma kendim koyuyorum ve genelde oradan alıp kullanıyorlar. Artık böyle şeyleri hiç dert etmiyorum. ‘’Kim ne der?’’ diye takıntılarım yok. Olgunlaştıkça böyle şeyleri kafaya takmamayı öğreniyorsunuz ve bu da çok güzel bir özgürlük getiriyor. Bence yaş almanın en güzel tarafı bu. Hiç kimse umurunuzda olmuyor.

DOĞALLIKTAN YANAYIM

Hep çok güzelsiniz. Hatta dondurulmuş gibisiniz. Sırrınız nedir?

Belli bir sırrım yok aslında. Sadece kilo almamaya özen gösteriyorum. Birkaç kilo alsam hemen rejim yapıp vermeye çalışıyorum. Çünkü kilonun insana yaş kattığını düşünüyorum. Beslenmeme ve cilt temizliğime çok dikkat ederim. Estetik merkezlerinde çok dolaşmıyorum. Oralara ayıracak çok vaktim yok. Doğal şeyler yapmayı seviyorum.

İLERİ YAŞLARDA BEBEK GİBİ DOLAŞMANIN GEREĞİ YOK, İNSAN BİRAZ YAŞININ GÜZELİ OLMALI

Estetiğe nasıl bakıyorsunuz?

Arada ufak tefek şeyler yaptırıyorum. Henüz büyük operasyonum yok. Gerekirse de olabilir, yaptırabilirim. Ben sadece estetikle yüzün ve simanın değişmesinden hoşlanmıyorum. O kötülüğü asla kendime yapmam diye düşünüyorum. Çok fazla gençlik sevdasında olmamak lazım. Bence insanın biraz yaşının güzeli olması asıl hoş olan. İleri yaşlarda da bebek gibi dolaşmanın çok hoş olduğunu düşünmüyorum.

Yaşlanma korkusu da duymuyorsunuz o zaman?

Hayatı olduğu gibi yaşamayı seviyorum. Yaş ne getiriyorsa onu da yaşayacağız. İnşallah ileri yaşlara kadar yaşayabiliriz. Yaşlanmaktan kaçış yok. Kaçışı olmayan bir şeyden korkmanın da anlamı yok.

HAYATIMDA KİMSE YOK BÖYLE ÇOK RAHATIM VE RAHATIMI BOZMAYA HİÇ NİYETİM YOK

Bir önceki röportajımızda özel hayatınızda kimsenin olmadığını söylemiştiniz. Aşk, kapıyı çalmadı mı hâlâ?

Şimdi de yalnızım. Yalnızlığı da gerçekten çok seviyorum. Çünkü kendi kendine çok mutlu olabilen, kendiyle güzel vakit geçiren bir insanım. Kimseye ihtiyacım yok. Onun için rahatımı bozmaya niyetim yok. Ne kadar olursa olsun, hayatınıza dahil ettiğiniz insanlarla bir süreç yaşıyorsunuz. Onları kaldıracak isteğim yok. Huzur istiyorum sadece ve şu an çok huzurluyum.

HAYVANLARA KÖTÜ DAVRANANLARA BÜYÜK CEZA VERİLMELİ

Ülkeyi yöneten bir kadın lider olsaydınız, ilk hangi sorunu çözmekle işe başlardınız?

Büyük bir gelir eşitsizliği var. İnsanların ekonomik durumları arasında uçurum var. Kimisi çok rahatken, kimisi çocuğuna süt alacak para bulamıyor. Refah düzeyini yükseltmek, gelir adaletsizliğinin önüne geçmek isterdim. Bir de hayvanlara kötü davrananlara çok büyük cezalar vermek isterdim. Onların da can olduğunu unutuyorlar. Kadın cinayetleri, kadınlara olan fiziksel ve psikolojik şiddet… Değişmesini istediğim çok şey var.

Geleceğe dair endişeleriniz neler?

Ülkem adına çok endişem var. Ben gerçek bir Atatürk çocuğu ve Cumhuriyet kadınıyım. Bu değerlere herhangi bir zarar gelir mi endişesi oluyor. Tabii ki asla gelmeyeceğine inanıyorum ama gençler için endişeleniyorum.