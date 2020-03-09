Ayılar kış uykusundan erken uyandı

Dünyanın dört bir yanındaki ayı popülasyonları, rekor seviyedeki yüksek sıcaklıklar nedeniyle kış uykusuna yatmadı veya erken uyandı. Moskova Hayvanat Bahçesi CEO'su Svetlana Akulova, Nisan ayında uyanmalarını bekledikleri 2 Himalaya ayısının erkenden kış uykusundan uyandığını belirtti. Hayvanat bahçesi çalışanları, şubat ayı boyunca ayıları 24 saat izlemeye başladı. Görevliler ayıların normalden daha aktif olduklarını gördüler. Akulova, 'Zoologlarımız anormal derecede sıcak geçen kış nedeniyle ayıların erken uyanma ihtimaline karşı hazırlık yapıyorlardı' dedi. Ayıların sindirim sistemlerine aniden yüklenmesini önlemek için bahçeye düzenli olarak küçük yiyecekler bırakıldı.

Ayıların kış uykusundan erken uyanmasıyla ilgili raporlar dünyanın her yerinden gelmeye başladı. Voronezh'teki hayvanat bahçesindeki boz ayı Masha'nın, kış uykusuna geçme aşamasının son derece hafif olduğu ve seslere daha duyarlı olduğu fark edildi. Bunun üzerine Masha, normalden 1 ay daha erken kış uykusundan uyandı.

Finlandiya'nın Helsinki kentindeki Korkesaari Hayvanat Bahçesi'nde, sadece iki aylık kış uykusundan sonra 2 ayı daha uyandı.

Türlere bağlı olarak, ayılar tipik olarak yılda yaklaşık dört veya beş ay boyunca kış uykusuna yatabilir. Ancak bazıları sekiz aya kadar uyuyabilir.

Kış uykusu nedir?

Kış uykusu, soğuk havalarda hayatta kalmayı sağlamaya yardımcı olan ve birçok hayvanın yaptığı bir aktivitedir. Kış aylarında sıcaklıklar düşer, yiyecek sayısı azalır ve hayatta kalmak daha zor hale gelir .Kış uykusuna yatan bir hayvanın metabolizması yavaşlar ve sıcaklığı düşer, bu enerji ve kaynakların korunmasına yardımcı olur. Solunum yavaşlar ve bazı hayvanlarda kalp atış hızı da düşer.

Kış uykusuna yatacak olan memelilerin öncesinde önemli ölçüde yiyecek tüketerek fazla miktarda yağ depolamaları gerekir.

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