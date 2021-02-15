Aynı işyerinde ikinci kıdem mümkün mü?

Çoğu kişi emekli olsa bile, çeşitli sebeplerden dolayı çalışma hayatına devam ediyor. Yasal olarak yaş dışında emekli olmak için gerekli prim ve sigortalı olma süresini tamamlayanlar SGK’dan ‘emekli olabilir’ dilekçesiyle kıdemini ve yasal haklarını alıp işten ayrılabiliyor. Bu kişi aynı veya farklı bir işyerinde çalışmaya başlar ve bir yılı doldurursa ikinci tazminat hakkını da elde ediyor. Ama burada ince bir detay var, yasalardaki farklılıklar devreye giriyor.

Tarihe dikkat!

Emekli olduktan sonra SSK’lı (4A) çalışmaya devam etmek isteyenler için 1 Ekim 2008 tarihi önemli. Bu tarihten önce işe başlamış veya emekli olmuş kişiler, SSK’lı çalışmalarını sürdürmek isterse ya emekli aylıklarını kestirecek ya da sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi olarak çalışacak. 1 Ekim 2008’den sonra sigortaya giren ve emekli olanlar, maaşını kestirmeden çalışamayacak. Başka bir ifadeyle, SGDP ödeyerek çalışma imkanı elde edemeyecek.

İki durum var

1 Ekim 2008’den önce işe girerek hangi statüde emekli olursa olsun, emekli aylığını kestirmeden 4A’lı çalışanlar, SGDP ödemek zorunda. SGDP, brüt ücretin yüzde 30’u üzerinden alınıyor. Ayrıca iş kazası ve meslek hastalığına karşı da yüzde 2 oranında kısa vadeli sigorta primi kesiliyor. Aylığını kestirip çalışan emekli için ise normal bir sigortalı gibi prim ödeniyor.

Gerekçe önemli

Emekli olup, emekli aylığını kestirmeden destek primine tabi olarak çalışmaya devam edenler, tekrar emekli olamayacağından ‘emeklilik gerekçesiyle’ kıdem tazminatı alamıyor. İşten çıkarma, geçerli nedenle (maaşın geç ödenmesi ve mobbing-psikolojik baskı gibi) sözleşme feshi, en az 1 yıllık çalışma süresinin olması gibi normal bir işçiyle aynı kurallara tabi olarak tazminat alabiliyor. Kıdem tazminatını sıfırladıktan sonra emekli maaşlarını kestirip çalışmaya devam eden emekliler, yeniden emeklilik dilekçesi vererek, emeklilik sonrası sürelerin tazminatını alabilir.

Tazminatı hemen alın

Çalışan 20 yıl aynı işyerinde çalışıp kıdem tazminatını alarak emekli olur ve emeklilikten sonra yeniden aynı işyerinde 3 yıl daha çalışmaya devam ederse, ikinci kez kıdem tazminatına hak kazandığından, yalnızca 3 yıllık süre üzerinden kıdem tazminatı hesaplanır. Emekli olup kıdemini almadan devam ederse, 23 yıllık tazminatını alır. Genel tavsiye emekli olunduğu anda kıdemi alma yönünde.