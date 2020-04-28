Sosyal medyada yazdığı sütyen mesajı ile ilgili konuşan ünlü şarkıcı Aynur Aydın bu sefer de UFO paylaşımı yaptı. Instagram'dan fotoğrafını paylaşan şarkıcı uzaylıları kastederek "Hazırlandım... Bekliyorum" notunu düştü.

Dün gece Pentagon ve NASA, 2004 - 2015 yılında çekilen UFO görüntülerini yayınlamıştı.

34 yaşındaki şarkıcı, sütyenlerini yere dizerek çektiği videoyu sosyal medyada paylaşmış, gelen yorumlara "Takip etmek zorunda değilsiniz" diyerek tepki göstermişti.