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Magazin Aynur Aydın'dan UFO mesajı: Hazırlandım, bekliyorum

Aynur Aydın'dan UFO mesajı: Hazırlandım, bekliyorum

Magazin

Aynur Aydın'dan UFO mesajı: Hazırlandım, bekliyorum

Şarkıcı Aynur Aydın sosyal medya hesabından UFO paylaşımı yaptı. Şarkıcı fotoğrafını "Hazırlandım, bekliyorum" mesajıyla yayınladı.

28 Nisan 2020, Salı 19:17 Son Güncelleme:
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Sosyal medyada yazdığı sütyen mesajı ile ilgili konuşan ünlü şarkıcı Aynur Aydın bu sefer de UFO paylaşımı yaptı. Instagram'dan fotoğrafını paylaşan şarkıcı uzaylıları kastederek "Hazırlandım... Bekliyorum" notunu düştü.

Dün gece Pentagon ve NASA, 2004 - 2015 yılında çekilen UFO görüntülerini yayınlamıştı.

34 yaşındaki şarkıcı, sütyenlerini yere dizerek çektiği videoyu sosyal medyada paylaşmış, gelen yorumlara "Takip etmek zorunda değilsiniz" diyerek tepki göstermişti. 

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