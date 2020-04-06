Ayrı yataklar mutluluğun sırrı olabilir

Ayrı yataklarda uyumak, partnerinizle sorunlarınız olduğu anlamına gelmiyor, hatta daha sağlıklı bir bedenin ve ilişkinin anahtarı olabilir. Bir araştırmaya göre her altı çiftten biri, ayrı uyuyor. Bu, birbirlerine katlanamadıkları değil; daha deliksiz uyudukları anlamına geliyor. Partneriniz horluyorsa, 'deli yatıyorsa' ya da siz saatler öncesinde yatağa girmişken nazikçe yorganı aralamıyorsa bundan etkilenmemeniz imkansız. Bu şartlarda sadece yatak anlamında 'boşanmak' ilişkinizin ve sağlığınızın kurtarıcısı olabilir.

37 yıldır uyku üzerine çalışmalar yürüten 'Nasıl iyi uyunur?' kitabının yazarı, iddiayı bir adım ileri götürerek sadece ayrı yataklarda uyumayı değil, yatak odalarını da ayırma tavsiyesinde bulunuyor. Dr, Stanley "Dünyada ayrı yataklarda uyumanın en büyük savunucusuyum" diyor.

Uyku kalitesi düşük çiftler boşanıyor

Doktorun 2005'te yürüttüğü bir araştırmada, birlikte uyuyan partnerlere uyku kalitesini ve uyku sırasındaki hareketlerini ölçen cihaz takıldı. Sonuçlar karşılaştırıldığında, bir taraf hareket ettiğinde diğerinin de harekete geçtiği gözlendi. Dr. Stanley, uyku sırasındaki rahatsızlıkların yüzde 30'unun uyku partnerinden kaynaklandığını savunuyor. Bu rahatsızlıkların beden sağlığına verdiği zararın, ilişkiye verdiği rahatsızlıktan daha büyük olabileceği belirtiliyor.

2016'da eski araştırmaların analiz edilerek yürütüldüğü bir başka araştırma, romantik ilişkilerdeki ve uykudaki problemlerin eş zamanlı vuku bulduğu tespit edildi. Araştırma aynı zamanda, uyku kalitesi düşük çiftlerde daha fazla boşanma görüldüğünü ortaya çıkardı. Zira eğer kişi gece kötü bir uyku çekmişse, empati yeteneği azalıyor, bu da tartışmaların daha şiddetli ilerlemesine sebep oluyor.

Ayrı uyumak cinsel hayatı kötü etkiler mi?

2015'te Sleep dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre sadece bir gecelik uyku eksikliği soğuk algınlığına yakalanma riskini dört kat artırıyor. Dr. Stanley, "Kötü uyku performansınızı, ilişkinizi kötü yönde etkilerken kaza riskini de artırır. Uzun vadede, kilo artışına neden olur, depresyon ve tip 2 diyabete de davetiye çıkarır" diyor.





"Tamam, ayrı uyuyalım ama cinsel yaşamımız bundan etkilenir mi?" diye soruyorsanız, cevabı görünürde hayır. Hatta, iyi bir uyku, cinsel hayattaki hassasiyeti ve yoğunluğu artırıyor. Aynı yataktayken uyumadan önce seks yapmanızın muhtemelen en büyük nedeni, baş başa geçirilen tek vaktin burada olması. Ancak baş başa geçirilen tek vaktin uyumadan önce yatakta olması, duygusal ve psikolojik olarak 'en iyi zamanda' olduğunuz anlamına gelmiyor.

Yatağı partnerinizle paylaşma fikri, 'bir görevin yerine getirildiği' hissiyatı veriyor. Ancak, bu yeni bir görüş. İngiltere'deki Lancaster Üniversitesi'nden Prof. Hilary Hinds'in yayımladığı kitaba göre 1950'lere kadar aynı yatakta uyumak, çiftler için 'olması gereken' bir şey değildi. Hatta toplumun üst sınıflarında ayrı odalarda uyumanın köklü bir geçmişi vardı. Orta sınıf ise 1900'lü yılların başına kadar ayn odalarda farklı yataklarda uyumayı, sağlık gerekçeleri nedeniyle tercih ediyordu. Çiftler yaygın bulaşıcı hastalıkları birbirlerine geçirmemek, nefes alıp verirken kaygı duymamak adına ayrı yatakları tercih ediyordu. Ancak modern zamanda gelen apartman daireleri, sınırlı sayıdaki yatak odaları çiftlerin birlikte uyumasının önünü açtı. Uyku, yapabildiğimiz en kişisel eylem. Uykunuzu kimseyle paylaşamazsınız. Peki yatağınızı neden paylaşıyorsunuz?



