Haberler Futbol Haberleri Aytemiz Alanyaspor Avrupa kupalarına veda etti Aytemiz Alanyaspor Avrupa kupalarına veda etti Futbol Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç’in Rosenborg takımına deplasmanda 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti. 24 Eylül 2020, Perşembe 22:50 Son Güncelleme: 24.09.2020 22:50 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ Rosenborg Alanyaspor kupa ; Bu VideoİlginiÇekebilir Yazarlarımızdan Mesut Özil sezonu açıldı Janet Huvaj BUNLARI DA OKUYUN 1 Malili kanat oyuncusu Diabate, Trabzon’a geldi 2 Mümtazer Türköne'nin tahliyesine karar verildi 3 Giresun’da açık alanlarda sigara içmek yasaklandı 4 RTÜK "Kimsesizler" adlı diziyle ilgili inceleme başlattı 5 İngiltere ve Fransa'da rekor corona cirüs vakası