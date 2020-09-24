Futbol Aytemiz Alanyaspor Avrupa kupalarına veda etti

Aytemiz Alanyaspor Avrupa kupalarına veda etti

Futbol

Aytemiz Alanyaspor Avrupa kupalarına veda etti

Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç’in Rosenborg takımına deplasmanda 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

24 Eylül 2020, Perşembe 22:50 Son Güncelleme:
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