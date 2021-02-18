Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, "Azerbaycan’ın zaferi, bölgemizin ticari ve lojistik yapısının değişeceği yepyeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu yeni dönemde de Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında, kendileri ile tam bir iş birliği halinde olacağız. Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek. Anlaşmanın kapsamının geliştirilmesi için çalışmaya başladık" dedi.

AA





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