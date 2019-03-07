Aziz Yıldırım'a Rasim Ozan Kütahyalı davasında para cezası Yaptığı basın toplantısında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret ettiği gerekçesi ile yargılanan Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, 3 bin 480 lira adli para cezasına çarptırıldı.