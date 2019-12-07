‘Çalgı Çengi’, ‘Düğün Dernek’, ‘Düğün Dernek 2 Sünnet’ ve ‘Ailecek Şaşkınız’dan sonra usta ekibin merakla beklenen yeni filmi ‘Baba Parası’ sinema ve digital platformlarda dönmeye başladı.

‘Baba Parası’, ‘1 Milyar Dolarlık’ mirasın peşine düşen bir ailenin komedi ve aksiyonla harmanlanmış hikayesini konu alıyor. Film, paranın cazibesine kapılan insanların nasıl değiştiğini usta oyuncu kadrosu ile beyaz perdeye taşıyor.

Yeni yılda vizyondaki yerini alacak

Başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş, Osman Alkaş’ın yer aldığı filmin yapımcılığını TR 40 33 Productions üstleniyor.

Selçuk Aydemir’ın senaryosunu yazıp yönettiği ‘Baba Parası’ yeni yılla birlikte vizyondaki yerini alacak.