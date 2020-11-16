Futbol Babel'in corona virüs testi pozitif çıktı

Babel'in corona virüs testi pozitif çıktı

Futbol

Babel'in corona virüs testi pozitif çıktı

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in 4. corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

16 Kasım 2020, Pazartesi 01:34 Son Güncelleme:
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Hollanda Milli Takımı'nda ilk 3 testinden negatif sonuç çıkan Ryan Babel'in 4. corona virüs testi pozitif çıktı. Hollanda Futbol Federasyonu, 3 testinden negatif sonuç alınan Ryan Babel'in corona virüs semptomlarına benzer şikayetleri nedeniyle kadrodan çıkarıldığını duyurmuştu.

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Galatasaray'da daha önce milli arada Norveç Milli Takımı'na giden Omar Elabdellaoui'nin corona virüs testi pozitif çıkmıştı.


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