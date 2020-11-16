Babel'in corona virüs testi pozitif çıktı
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in 4. corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
16 Kasım 2020, Pazartesi 01:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Hollanda Milli Takımı'nda ilk 3 testinden negatif sonuç çıkan Ryan Babel'in 4. corona virüs testi pozitif çıktı. Hollanda Futbol Federasyonu, 3 testinden negatif sonuç alınan Ryan Babel'in corona virüs semptomlarına benzer şikayetleri nedeniyle kadrodan çıkarıldığını duyurmuştu.
Galatasaray'da daha önce milli arada Norveç Milli Takımı'na giden Omar Elabdellaoui'nin corona virüs testi pozitif çıkmıştı.
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN