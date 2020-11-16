Hollanda Milli Takımı'nda ilk 3 testinden negatif sonuç çıkan Ryan Babel'in 4. corona virüs testi pozitif çıktı. Hollanda Futbol Federasyonu, 3 testinden negatif sonuç alınan Ryan Babel'in corona virüs semptomlarına benzer şikayetleri nedeniyle kadrodan çıkarıldığını duyurmuştu.

Galatasaray'da daha önce milli arada Norveç Milli Takımı'na giden Omar Elabdellaoui'nin corona virüs testi pozitif çıkmıştı.







